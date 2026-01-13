Рус
У Чорному морі дрони завдали удару по трьох нафтових танкерах, що прямували до РФ – ЗМІ

Олексій Тесля
13 січня 2026, 18:58
На борту судна спалахнула пожежа, за попередніми даними, постраждалих немає.
У Чорному морі горять танкери РФ
У Чорному морі атаковані танкери РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • Пошкоджено три танкери біля морського узбережжя РФ
  • Є ймовірність того, що під удар потрапив четвертий танкер

Щонайменше три танкери під управлінням грецьких компаній, які прямували для завантаження нафтою на терміналі міжнародного Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), були атаковані дронами 13 січня в Чорному морі, поруч з узбережжям Росії.

Також не виключається удар по ще одному – четвертому за день танкеру біля російського узбережжя. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, пише Bloomberg.

Які танкери були уражені

Поблизу морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі атакували два нафтові танкери:

  • Delta Harmony;
  • Matilda.

Поки невідомо, хто стоїть за цією атакою. Україна не висловлювалася з цього приводу. Водночас КТК відмовився від коментарів для ЗМІ. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що консорціум продовжує експорт нафти через одну пристань.

  • Delta Harmony управляється грецькою компанією Delta Tankers. За даними співрозмовників, корабель повинен був завантажити казахстанську нафту з "Тенгізшевоїл" (Tengizchevroil), спільного підприємства американських Chevron (володіє 50% компанії) і ExxonMobil (25%), а також казахстанської Казмунайгаз (20%) і російської Лукойл (5%).
  • Matilda управляється грецькою фірмою Thenamaris і повинен був завантажити нафту з казахстанського родовища Карачаганак, додали співрозмовники.

Представник Thenamaris підтвердив, що цей корабель був уражений двома безпілотниками, поки він чекав завантаження на відстані приблизно 50 кілометрів від терміналу КТК.

"За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав, а судно отримало незначні пошкодження палубних конструкцій, які повністю підлягають ремонту. Судно, яке придатне до плавання, зараз відпливає з цієї зони", - розповів чиновник компанії.

Два співрозмовники зі сфери морської безпеки розповіли, що, за повідомленнями, на борту судна спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

Імовірність атаки на четвертий танкер

Ще два нафтові танкери, Freud, керований грецькою компанією TMS, і Delta Supreme, під керуванням Delta Tankers, також були уражені дронами поблизу терміналу консорціуму, повідомили три джерела. Але згодом в TMS спростували інформацію про ураження четвертого танкера.

Що відомо про трубопровід КТК

Трубопровід КТК транспортує нафту до терміналу в населеному пункті Південна Озеревка на Чорному морі, недалеко від Новоросійська в РФ.

Атака створює ризики для подальших відвантажень через КТК, де поставки вже скоротилися через негоду і пошкодження причалу під час дронової атаки в листопаді. Якщо раніше через консорціум експортували до 1,7 мільйона барелів на добу, то в січні обсяги впали до 800-900 тисяч барелів.

Удари по нафтовій галузі РФ: думка експерта

Військовий експерт Іван Ступак стверджує, що розширення атак на нафтові танкери стане серйозним ударом по російській економіці. Україна може вийти за межі Чорного моря, завдаючи ударів по порожніх танкерах, щоб уникнути екологічних катастроф і міжнародної напруженості. Мета — змусити судноплавні компанії відмовлятися від заходу в російські порти через загрозу великих збитків.

Удари по "тіньовому флоту" РФ - новини по темі

Як повідомляв Главред, раніше губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що безпілотники атакували танкер у порту Ростова. Відомо, що дрони влучили в танкер, проте розливу нафти "вдалося уникнути".

Як повідомлялося раніше, морські дрони СБУ Sea Baby вразили нафтовий танкер Dashan, що входить до тіньового флоту РФ. В результаті атаки в Чорному морі судно виведено з ладу.

Нагадаємо, що недалеко від протоки Босфор стався вибух на танкері тіньового флоту Росії - судно Kairos під прапором Гамбії прямувало до російського порту Новоросійськ без вантажу.

У Чорному морі дрони завдали удару по трьох нафтових танкерах, що прямували до РФ – ЗМІ

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

12:13

Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

11:46

Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

