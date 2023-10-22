У Чехії заступилися за Україну і поставили на місце скандального Орбана

На думку нинішнього політичного істеблішменту у Будапешті впливає Москва, не відкидає Маркета Пекарова Адамова.

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Маркета Пекарова Адамова відповіла Віктору Орбану / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

На скандальні заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана на адресу України відреагувала речник нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова Адамова.

За її словами, вона дуже розчарована позицією глави угорського уряду та угорців щодо України. Про це вона заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода".

При цьому чеський політик вважає, що Орбан самотній у своїх ненависницьких поглядах щодо України.

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"Я впевнена, що він із цими заявами та зауваженнями такий один. І я дійсно дуже розчарована не лише Віктором Орбаном, а й усіма угорцями, які дотримуються цих ідей", – сказала вона.

На думку спікера нижньої палати парламенту Чехії, багато угорців, які пам'ятають важкий соціалістичний досвід своєї країни, не поділяють думки Орбана і не виключає, що на думку нинішнього політичного істеблішменту в Будапешті впливає Москва.

"Звичайно, це заважає всім нам. І ми працюємо над єдиною позицією країн ЄС та НАТО. І, нарешті, Угорщина все ще з нами, коли йдеться про санкції тощо. Але я, звичайно, не погоджуюся з позицією Орбана", - додала Маркета Пекарова Адамова.

Раніше повідомлялося про те, що Орбан танцював під дудку Путіна і видав скандальну заяву про Україну . Під час зустрічі із главою кремлівського режиму Орбан назвав війну в Україні "військовою операцією".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Китаю прибув і угорський прем'єр Віктор Орбан. Обидва автократи вже зустрілися в урядовому гостьовому будинку. Орбан сказав, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти".

Раніше Орбан цинічно "підмахнув" Путіну. Незважаючи на вторгнення в Україну окупантів РФ, угорський політик закликав до переговорів між Києвом і Москвою, фактично натякаючи на те, що за Кремлем слід залишити захоплені території України.

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