У Орбана зганьбилися маячнею: не брати Україну в НАТО і дати РФ гарантії

Гергелі Гуляш повторив мантру Кремля про те, що Україна нібито не зможе повернути окуповані РФ території.

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Гергелі Гуляш зробив скандальну заяву / Колаж: Главред: Фото: Pixabay/kavekostolo, Facebook/gergely.gulyas.585

В Угорщині зробили нову скандальну заяву, фактично підігравши російській пропаганді.

Цього разу неадекватною заявою відзначився глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Гергелі Гуляш, повідомляє видання Hirado.

"Західний світ, що підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям", - сказав він.

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Представник Обана також виступив проти розміщення миротворців в Україні. Глава канцелярії угорського прем'єр-міністра також повторив мантру Кремля про те, що Україна нібито не зможе повернути окуповані РФ території.

Гуляш вважає, що ефективні переговори між Україною і Росією можуть пройти тільки за участю США. Він додав, що РФ не становить загрози для Центральної Європи, тому що російська сторона "не досягла швидких і вражаючих результатів" в Україні за останні півтора року.

Нагадаємо, раніше в МЗС відважили Віктору Орбану "ляпаса": жорстко поставили на місце друга Путіна. У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якій він закликав припинити підтримувати Україну у відбитті агресії РФ. Як іронічно написав представник МЗС Олег Ніколенко, українські дипломати вже почали хвилюватися через довгу відсутність нових заяв Орбана.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що Україні нібито "не здобути перемогу" над країною-агресором Росією. При цьому він повторив пропагандистські тези Кремля ‒ мовляв, "Америка хоче втягнути" Угорщину у війну проти Росії, але угорці "на неї не підуть".

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