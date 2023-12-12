Допомога на 200 млн доларів: що отримає Україна в рамках нового пакету

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети і не тільки.

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США виділяють Україні допомогу на 200 млн доларів / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становить 200 мільйонів доларів. У цей пакет увійдуть ракети і не тільки. Про це повідомляє Associated Press.

Із запасів Пентагону Україна отримає:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові системи;

артилерійські снаряди;

ракети;

боєприпаси для руйнування перешкод;

4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

генератори та інше обладнання та запчастини.

Повідомляється, що у США залишилося близько 4,4 мільярда доларів на озброєння, яке можуть надати Україні із запасів Пентагону.

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Допомога Україні від США

11 грудня президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до США. Це вже третій візит Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Він відбувається в критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.

Глава Пентагону зробив важливу заяву про підтримку України. Зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки Америки.

Пізніше з'явилися перші подробиці візиту Зеленського до США. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що зустріч була дуже продуктивною.

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