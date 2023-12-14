Конгрес США не погодив допомогу Україні на 61 млн доларів та пішов на канікули

У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

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США не ухвалили допомогу Україні / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.

У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

"Як ви чули вчора від президента, американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Однак спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу. відео дня

За її словами, такий крок тільки заохочує потенційних агресорів у глобальному масштабі, оскільки за діями Конгресу США спостерігають у Москві, Пекіні та Тегерані. Речниця також наголосила, що республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки США та світу.

Нагадаємо, що Зеленський розкрив деталі переговорів із Джо Байденом. Президент України прокоментував свій візит до Вашингтону і повідомив про позитивний результат переговорів із президентом США.

Стало відомо, що Байден готовий до угоди з республіканцями. Україна не повинна бути заручницею ситуації, питання з пакетом допомоги слід вирішити шляхом компромісу, сказав американський президент Джо Байден.

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