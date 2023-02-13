У бункер - на бронепоїзді: Путін пересів з літака на залізницю

Російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Володимир Путін переміщається в бронепоїзді / скріншот

Президент країни-агресора Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною. Про це пише Центр "Досьє"з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента РФ.

Відзначається, що поїзд був підготовлений для Путіна ще в 2014-2015 роках, але постійно їздити на ньому він почав у другій половині 2021 року, коли почалася підготовка до вторгнення в Україну. Компанія, яка володіє поїздом, пов'язана з племінником Юрія Ковальчука, акціонера банку "Росія" і близького друга президента.

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"Виїзд поїзда може бути спонтанним, неанонсованим. Після початку війни, в лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися до своєї резиденції на Валдаї", - розповіло джерело.

Журналісти додали, що потяг Путіна зовні не сильно відрізняється від інших російських поїздів: на ньому такі ж сіро-червоні смуги, як у звичайного пасажирського. Але кілька вагонів поїзда броньовані і оснащені спецзв'язком.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Нагадаємо, що в російських Telegram-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже мінімум п'ять.

Раніше повідомлялося, що в центрі столиці країни-агресора РФ встановили системи протиповітряної оборони прямо на даху двох будівель - бізнес-центру в Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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