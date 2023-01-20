До бункера Путіна в Підмосков'ї терміново перекинули систему ППО

Очевидці зняли комплекс ППО поруч з селищем Заріччя, недалеко від Ново-Огарьово.

Комплекс Панцир С1 перекинули до резиденції Володимира Путіна / mil.ru, сайт Кремля

В районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московської області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово, повідомляє Telegram-канал Sirena.

При цьому публікується відео з комплексом ППО, зняте в січні 2023 року поруч з селищем Заріччя Одинцовського міського округу Москви.

"Резиденція Володимира Путіна в Ново-Огарьово знаходиться в 10 кілометрах від місця розміщення установки. Як повідомив читач, він виявив установку через гучний звук. За його припущенням, це "Панцир С1", - підкреслюється в повідомленні.

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Нагадаємо, що в російських Telegram-каналах почали з'являтися фото і відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель і вільних майданчиках в Москві. Разом з установкою в Заріччі їх вже мінімум п'ять.

Раніше повідомлялося, що в центрі столиці країни-агресора РФ Москви встановили системи протиповітряної оборони прямо на даху двох будівель-бізнес-центру в Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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