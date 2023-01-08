"Цар щурів сховається в бункері": у РФ планують смерть Путіна - екстрасенс

Не всі в Кремлі радіють тому, що зараз відбувається, каже Максим Гордєєв.

Володимир Путін / скріншот з відео

У 2023 році в РФ буде велике протистояння, при цьому так звані "вежі Кремля" намагатимуться тягнути на себе ковдру.

"Кожен намагається довести Путіну свою ефективність. Ці щури руйнують абсолютно все", - заявив в ефірі Апостроф TV відомий екстрасенс Максим Гордєєв.

За його словами, карти показують, що не всі в Кремлі радіють тому, що зараз відбувається.

"Цар щурів сховається в бункері, якщо буде думати про якісь ядерні аспекти, а інші сховатися не зможуть. Тому багато хто незадоволений тим, що робить Путін", — не виключив співрозмовник.

"Але цікаво те, що вони вже починають планувати або смерть, або капітуляцію Путіна, тому що інші щури вже втомилися і не знають, як вийти з цієї ситуації. Всі думали, що все пройде легко і війна закінчиться за три дні, а вона вже майже рік. Вже є плани, як скинути Путіна з престолу", — додав Гордєєв.

Раніше Гордєєв заявив про те, що березень буде дуже цікавим у плані закінчення боїв на фронтах україно-російської війни.

"Вже зараз все йде до завершення цієї війни. Я так скажу - велика ймовірність того, що закінчиться війна... Давай так, щоб не бути голослівним. На даний момент і всі мої колеги, і я в тому числі, приходимо до того, що до кінця березня наступного року може закінчитися не війна, а активна фаза. Причому дуже Така - "прильоти" і все інше. Щось буде в березні таке, причому в двадцятих числах. [ ... ] Березень-місяць буде дуже цікавим наступного року", - заявив екстрасенс.

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