glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Цар щурів сховається в бункері": у РФ планують смерть Путіна - екстрасенс

8 січня 2023, 15:33
Не всі в Кремлі радіють тому, що зараз відбувається, каже Максим Гордєєв.
Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот з відео

У 2023 році в РФ буде велике протистояння, при цьому так звані "вежі Кремля" намагатимуться тягнути на себе ковдру.

"Кожен намагається довести Путіну свою ефективність. Ці щури руйнують абсолютно все", - заявив в ефірі Апостроф TV відомий екстрасенс Максим Гордєєв.

За його словами, карти показують, що не всі в Кремлі радіють тому, що зараз відбувається.

"Цар щурів сховається в бункері, якщо буде думати про якісь ядерні аспекти, а інші сховатися не зможуть. Тому багато хто незадоволений тим, що робить Путін", — не виключив співрозмовник.

"Але цікаво те, що вони вже починають планувати або смерть, або капітуляцію Путіна, тому що інші щури вже втомилися і не знають, як вийти з цієї ситуації. Всі думали, що все пройде легко і війна закінчиться за три дні, а вона вже майже рік. Вже є плани, як скинути Путіна з престолу", — додав Гордєєв.

Раніше Гордєєв заявив про те, що березень буде дуже цікавим у плані закінчення боїв на фронтах україно-російської війни.

"Вже зараз все йде до завершення цієї війни. Я так скажу - велика ймовірність того, що закінчиться війна... Давай так, щоб не бути голослівним. На даний момент і всі мої колеги, і я в тому числі, приходимо до того, що до кінця березня наступного року може закінчитися не війна, а активна фаза. Причому дуже Така - "прильоти" і все інше. Щось буде в березні таке, причому в двадцятих числах. [ ... ] Березень-місяць буде дуже цікавим наступного року", - заявив екстрасенс.

Інші новини:

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомлювального характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії чи абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй та нумерологія не є академічними науками, їх положення та твердження не можна перевірити чи довести науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за іменем та подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

екстрасенс Максим Гордєєв війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:33

"Цар щурів сховається в бункері": у РФ планують смерть Путіна - екстрасенс

15:31

"Будуть у зоні вогневого ураження": Жданов розповів про бої ЗСУ з окупантами на території РосіїВідео

14:59

Від них неможливо відірватися: рецепт смачних дерунів з божевільною начинкоюВідео

14:29

Загроза нових бомбардувань: у ГУР назвали ймовірну дату ракетного удару РФВідео

13:56

Українська зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник похвалилася пишним бюстом нарозхрист

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:49

Імовірність - 70%: у 2023 році Україна здобуде перемогу у війні - соціологВідео

13:43

ЗСУ підуть вперед: у розвідці назвали напрямок контрнаступуВідео

13:42

"Спочатку будуть масові заворушення": Ейдман розповів про найближче майбутнє Росії

13:00

Гороскоп на завтра 9 січня 2023: Овнам - купа роботи, Дівам - яскраві емоції, а Рибам - команда

Реклама
12:55

Штурм і ближній бій: десантники ЗСУ вибили окупантів з позицій під БахмутомВідео

12:35

РФ змінила тактику запуску ракет по Україні: Данілов розкрив деталі

12:32

Потужний приліт по гуртожитку окупантів: у Рубіжному підірвали базу РФ разом з мобілізованимиВідео

12:28

"На боці моїх братів": відомий російський актор хоче воювати за Україну

12:00

Путін цього року програє війну, Росію чекає розкол еліт і смута - Ейдман

11:50

Зажмурився під Новий рік: в Україні ліквідовували "майора Грома"

11:50

РФ кине мобілізованих у наступ в Україні: у розвідці назвали терміниВідео

11:47

Ситуація під Кремінною: окупанти "просідають", тому перекидають сили з-під Бахмута - ГайдайВідео

11:44

"Лицемірна пристосуванка": зрадниця Ані Лорак поностальгувала про зйомки в УкраїніВідео

11:01

"Де мої нагороди?": Лоліта накинулася на ЗеленськогоВідео

10:59

"Вали його, впав": снайпер ЗСУ знищив російського окупанта одним постріломВідео

Реклама
10:37

Чому Україні не дозволять здобути швидку перемогу над РФ: експерт дав відповідьВідео

10:34

ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської коси: абсолютного контролю немає ні в когоВідео

10:11

Не від хорошого життя: навіщо в СРСР двері обшивали дермантином

10:00

Коли Хрещення 2023 - дата свята Водохреще 2023 і традиції

09:58

ЗСУ готують великий контрнаступ: у британській розвідці назвали напрямкиВідео

09:37

РФ хоче нав'язати Україні корейський варіант врегулювання війни: Данілов пояснив, що це означає

09:18

ЗСУ підуть у масштабний контрнаступ: Арестович назвав ймовірні терміниВідео

09:06

Гуркотіло кілька годин: раптово вибухнула база окупантів у МелітополіВідео

08:38

"Хоче вселяти страх, але боїться сили": чому не варто турбуватися про "червоні лінії" Путіна - ЗМІ

08:29

У нас був шанс закінчити війну до кінця 2022 року, але захід дуже довго розгойдувався - ЖдановВідео

08:20

Володю, день твоєї смерті буде величезним святом для всього людстваПогляд

07:49

РФ суттєво вичерпала запаси ракет, але зможе продовжити обстріли України - ISW

06:20

Без цього кроку ми не виграємо війнуПогляд

05:00

Привітання з Днем ангела Степана - теплі привітання, картинки і листівки для коханих

04:55

"Наказ віддав полковник": окупант назвав винного у ліквідації росіян в Маріїнці, але це не ЗСУВідео

03:30

Як правильно пити воду - сидячи або стоячи

03:20

Що додавали у Вінегрет, щоб він став неймовірно смачним: рецепт салату, який ніхто не знавВідео

02:02

"Важко впихнути овали в трикутники": Волочкова в бікіні осоромилася на МальдівахВідео

01:35

Військовий експерт розповів, скільки є сценаріїв закінчення війниВідео

01:15

Гороскоп на сьогодні 8 січня: Близнюкам - адреналін, Левам - зневіраВідео

Реклама
00:51

Чому 8 січня не можна нікому рахувати гроші: прикмети і що заборонено робити у велике святоВідео

00:45

Собор Пресвятої Богородиці 8 січня: чому це день особливого зв'язку з Божою Матір'ю

07 січня, субота
23:49

Потужна "бавовна" в Криму: в Мережі повідомляють про вибухи в ДжанкоїВідео

23:32

Гороскоп Таро на тиждень 9-15 січня: Близнюкам - покарання ворогів, Терезам - вигорянняВідео

23:13

"Кількість отрут в тілі зашкалює": Міхалкову в реанімації стало гіршеВідео

23:04

Барахлу на кухні не місце: як часто потрібно міняти сковорідкиВідео

22:55

"Ворог втікатиме": Подоляк назвав те, що треба ЗСУ для потужного контрнаступуВідео

22:34

"У нас вся Росія знаходиться у всіх списках": Петросян та інші росіяни очманіли від санкцій УкраїниВідео

22:31

Гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: палаючі дедлайни, нерви і конфлікти принесе доляВідео

21:57

"Побачимо подальшу ескалацію": Туреччина жорстко звинуватила РФ у затягуванні війну в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти