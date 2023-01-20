У Москві з переляку витягли дві системи ППО на дахи будинків: мережа захлинається сміхом

Системи ППО за допомогою підйомного крана поставили на дах бізнес-центру і будівлі Міноборони РФ.

У Москві витягли дві системи ППО на дахи будинків/ Telegram

У центрі столиці країни-агресорки РФ Москви встановили системи протиповітряної оборони просто на дахи двох будівель – бізнес-центру у Тетеринському провулку і будівлі російського Міноборони. Там поставили зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

У мережі висміяли страхи російських окупантів, створивши на цю тему безліч мемів і фотожаб.

ППО у центрі Москви встановили після цинічних та абсурдних заяв Росії про те, що нібито Україна "встановила системи протиповітряної оборони у житловій забудові Дніпра", і начебто ця система "збила російську ракету, після чого вона потрапила у житловий будинок".

І хоч в РФ вигадали міфічну ППО посеред міста Дніпро, щоб виправдати себе за вбивство десятків мирних українців у знищеному Росією житловому будинку, проте самі так злякалися, що вирішили поставити свої системи протиповітряної оборони якомога вище і на найбільш видних місцях у Москві.

Мережа відреагувала мемами на таке рішення. Користувачі висміювали страх окупантів, які ще рік тому намагалися "взяти Київ за три дні", а тепер тягнуть системи ППО на дахи у центрі російської столиці.

соцмережі

Раніше повідомлялося, що у Росії намагалися спалити головну новорічну ялинку, яка розташована на території Кремля. Чоловіку, який хотів це зробити, в останній момент завадила поліція. Чоловік прийшов на Соборну площу з каністрою бензину, облив новорічне дерево, але підпалити не встиг.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов "анонсував" блекаут і "бавовну" в Москві. Він опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році.

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