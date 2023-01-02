"Найсумніший та найпохмуріший Новий рік": до Путіна в бункер терміново викликали медиків - ЗМІ

Володимир Путін разом з Аліною Кабаєвою нібито зустрів Новий рік у бункері далеко від Москви, за Уральськими горами.

ЗМІ з'ясували, як Путін похмуро зустрів Новий рік 2023 / скріншот

У Мережі з'явилася інсайдерська інформація про те, як російський диктатор Володимир Путін зустрічав Новий рік 2023.

Зокрема, Telegram-канал Генерал СВР пише, що президент Росії Володимир Путін зустрів Новий рік у бункері далеко від Москви, за Уральськими горами.

"Ще відносно недавно президент планував зустріч Нового року в резиденції у Сочі. Однак удар по Кримському мосту змусив Путіна замислитися, а удар по військових аеродромах в Рязанській та Саратовській областях послужив переконливим приводом для перенесення зустрічі Нового року в бункер на "безпечній" відстані", - йдеться у повідомленні.

На святкування були запрошені російський підприємець, основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія" Юрій Ковальчук і директор ФСБ Росії Микола Патрушев.

"Попри спробу Аліни Кабаєвої й прислуги створити святкову атмосферу, все пройшло досить буденно, можна сказати нудно. Не допомогли ні ялинка, прикрашена в червоно-білих тонах з великою кількістю гірлянд і мішури, ні святковий стіл з безліччю делікатесів і спиртних напоїв, ні навіть торт, приготований за участю Кабаєвої. Путін виглядав втомленим, пригощався виключно приготованим спеціально для нього дієтичним "пюре", а "святкові" тости і розмови в основному стосувалися війни", - повідомили на каналі.

Зазначається, що гості марно намагалися підбадьорити президента побажаннями швидкої перемоги. Ближче до півночі Путін виголосив тост, але потім відчув нездужання і пішов.

"До другої години ночі до президента були викликані чергові медики, які провели в президентських покоях близько двадцяти хвилин. Після того як Путін пішов, гості зовсім зажурилися, а ось співмешканка президента Росії Аліна Кабаєва якраз, кажуть, ожила і повеселішала, навіть намагалася розважати присутніх ще кілька годин, після чого всі розійшлися по своїх апартаментах. Це була найсумніша і найпохмуріша зустріч Нового року для президента і гостей за весь час перебування Путіна на вершині влади", - резюмує Генерал СВР.

Як повідомляв Главред, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що зустрічала Новий 2023 рік із сумним обличчям, оскільки чекала "бавовни" в Росії в новорічну ніч, і змогла заснути лише під ранок.

Нагадаємо, Рада безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. На думку експертів при Радбезі РФ, першим на вихід зі складу РФ вже в 2023 році стоїть Татарстан і ще дві республіки.

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