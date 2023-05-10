За кілька хвилин до початку параду в Москві на аеродромі 'Балтімор' збили ракету

Під "атакою" ракет начебто опинився військовий аеродром у Воронежі.

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Військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі / колаж Главред: фото: УНІАН, Вікіпедія

Країна-окупант Росія пожалілась, що за декілька хвилин до початку параду 9 травня у Москві протиповітряна оборона збила "невстановлену" ракету. Нібито ракета намагалася влучити у військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі.

У РФ стверджують, що уламки збитої ракети знайшли ввечері в лісосмузі поблизу цвинтаря "Микільське" у Лівобережному районі Воронежа. За інформацією пропагандистських російських ЗМІ, ракету було знищено силами ППО о 9:40 ранку, пишуть російські Telegram-канали.

При цьому в країні-агресорі заявили, що тип і належність ракети встановити поки що не вдалося. Однак зазначили, що знайдений фрагмент виявився невибухонебезпечним.

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Водночас ЗМІ заявляють, що за попередніми даними, знайдений фрагмент – це головка радіолокації самонаведення невстановленої ракети.

На аеродромі "Балтімор" у Воронежі перебуває 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії, а також ППО Західного військового округу РФ. На аеродромі базуються різні повітряні судна російської армії, зокрема Су-24М, Су-24МР, МіГ-25РБ, а також Су-34.

У Воронежі "атакували" військовий аеродром / скріншот: Google maps

"Бавовна" у Брянській області

У Брянській області Росії заявили про ніби чергову атаку на нафтопровід "Дружба", розташований за 150 км від кордону. Під обстріл начебто потрапив наливний пункт у селищі Свень.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, атака відбулася рано-вранці сьогодні, 10 травня. Під удари потрапили три порожні резервуари для зберігання нафтопродуктів.

На них виявили пробоїни діаметром близько 10 см. Витоків або загоряння не зафіксовано, постраждалих немає.

Зазначається, що двох ударів по резервуарах було завдано близько 5-ої години ранкуз інтервалом у 20 хвилин. Якими боєприпасами обстріляли "Дружбу", намагаються з'ясувати.

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, що у РФ горів завод, який виробляє артилерію для армії окупантів. у російській Пермі спалахнула пожежа на території компанії Мотовиліхінські заводи.

На Бєлгородщині поскаржились на "бавовну", а в області гриміли вибухи. В результаті руйнування зафіксовані в 9 житлових будинках.

На Кубані двічі був атакований Ільський нафтопереробний завод. За попередніми даними, завод був атакований українським безпілотником.

6 травня відразу кілька потужних вибухів прогриміли в окупованому РФ Криму. на місці вибухів спостерігався дим.

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