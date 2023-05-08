РФ планувала Кинджалом підірвати Раду у відповідь на удар дрона по Кремлю – Світан

Удар Кинджала по куполу Верховної Ради міг знищити будівлю парламенту, не виключає Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/rf-planirovala-kinzhalom-vzorvat-radu-v-otvet-na-udar-drona-po-kremlyu-svitan-10468663.html Посилання скопійоване

ЗРК Patriot ЗСУ збив ракету Кинджал / Defense.gov/John Hamilton, Defence-ua.com

Російські окупанти планували завдати удару по будівлі Верховної Ради України гіперзвуковою ракетою Х-47 "Кинджал", заявив військовий експерт Роман Світан.

Ті люди у РФ, які планували удар по Кремлю, вони однозначно знали, коли буде удар по Раді, сказав він в інтерв'ю російській журналістці та письменниці Юлії Латиніній.

"Це ті люди, які й ставили завдання вдарити по ВР. А вся картина дуже проста: тобто спочатку удар по Кремлю, а потім як відповідь, удар по Верховній Раді. Причому удар по Кремлю змазаний, тобто якийсь вибух, там 100 грам якогось тротилу, не більше того, спалах. А ось після цього рівно через добу, хвилина в хвилину, секунда в секунду, удар по Верховній Раді. Якби удар "Кинджалом" у півтонни чітко влучив у купол — Верховної Ради точно не було б. А це вже знаково", — підкреслив співрозмовник.

відео дня

Світан вважає, що в разі успіху цей сценарій російські пропагандисти планували транслювати до 9 травня як "перемогу".

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Що відомо про успішну роботу ЗРК Patriot

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України змогли збити гіперзвукову крилату ракету РФ Х-47 "Кинджал", яка раніше залишалася недосяжною для української ППО.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express. При цьому видання публікує фото уламків, у тому числі носового обтічника зі слідами ураження, ракети Х-47 "Кинджал", якою окупанти намагалися вдарити по Києву в ніч на 4 травня.

"Збройні Сили України вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал" близько 02:40 4 травня в небі над Києвом", - йдеться в повідомленні.

/ Defence-ua.com

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Більше новин: