"Тішитися рано": у ЗСУ розповіли деталі збиття ракети "Кинжал" біля Києва із ЗРК Patriot

Україні потрібно значно більше систем Patriot, які можуть збивати такі ракети російських окупантів.

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У ЗСУ розповіли деталі збиття ракети "Кинжал" біля Києва із ЗРК Patriot/ Вікіпедія, armyinform.com.ua

Поки що не варто радіти першому збиттю ракети "Кинджал" за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже Україні потрібно більше таких систем, щоб мати змогу захистити українські території від балістичних ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що перше використання переданих Україні західними партнерами ЗРК Patriot для збиття такої ракети було успішним.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що 4 травня збили з Patriot російську балістичну ракету Х-47 "Кинджал", яку російські окупанти запустили з МіГ-31К з території країни-агресорки Росії.

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"Коли вже системи Patriot заступили на бойове чергування, власне, нічого не залишається, як випробовувати. Ніколи Patriot не працював з таким типом цілей, як Х-47 "Кинджал" і, як бачите, є успішна робота", – розповів Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року – окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік – начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині – начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Проте, за його словами, радіти такому успіху ще дуже рано, адже Україні потрібно більше таких систем. Також Ігнат наголосив, що росіяни занадто рано дізналися про успішне використання українцями ЗРК Patriot для збиття ракети "Кинджал". За його словами, варто було б оприлюднювати таку інформацію пізніше.

"Тому, власне, маємо потішитись, що маємо таку зброю. Але тішитись рано, тому що її мало, її треба значно більше. Треба більше цих систем, щоб захистити великі міста, об'єкти інфраструктури та об'єкти атомної енергетики. На цьому ми завжди наголошуємо нашим західним партнерам – проти балістики потрібна треба зброя саме для цієї мети", – сказав речник Повітряних сил.

ЗРК Patriot Patriot – американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

ЗРК Patriot в Україні

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив прибуття в Україну систем ПРО Patriot. Він подякував Німеччині, США та Нідерландам за надану допомогу і додав, що тепер українське небо стає більш безпечним.

Представник ВПС Юрій Ігнат раніше зазначав, що цей комплекс далекобійний і він може діставати цілі на відстані 150 кілометрів. Ігнат наголосив, що тепер українські військові зможуть "реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили".

27 квітня стало відомо, що в Україні заступив на бойове чергування другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

6 травня Олещук повідомив, що підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot. Це сталося під час нічної атаки 4 травня.

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