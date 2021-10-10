Туристам назвали найбезпечніші міста світу для подорожей / Depositphotos

Economist Intelligence Unit опублікував Індекс безпечних міст за 2021 рік, в якому Копенгаген виходить на перше місце, за ним слідують Торонто і Сінгапур, повідомляє The Independent.

Крім показників особистої безпеки жителів і туристів, Індекс враховує також цифрову безпеку, безпеку навколишнього середовища, місцевої інфраструктури та здоров'я. Також в цьому році враховувалися дії влади кожного міста у зв'язку з викликами пандемії, а також показники смертності від COVID цього року.

Представлений Індекс - це результати досліджень по цілій низці показників. Експерти в галузі міського планування, епідеміології, управління ризиками та сталого розвитку внесли свою інформацію в рейтинги, які були опубліковані днями.

Безпека здоров'я багатьох у списку міст за останні 18 місяців була поставлена під загрозу, оскільки пандемія охопила багато густонаселених міських районів, пише The Independent.

"У країнах, де вибухнула пандемія, в містах з тієї чи іншої причини, крім кращого міжнародного транспортного сполучення і більш близької відстані між жителями, в цілому захворюваність спочатку зростала швидше, ніж у прилеглих сільських районах. Це призвело до збільшення початкового рівня смертності", - йдеться у звіті.

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Топ з 10 найбезпечніших міст світу виглядає так:

Копенгаген

Торонто

Сінгапур

Сідней

Токіо

Амстердам

Веллінгтон

Гонконг і Мельбурн

Стокгольм

Копенгаген вийшов на перше місце завдяки великій кількості парків, зелених насаджень і широкої мережі водних шляхів, а також "чітким протоколам по COVID-19, довірі громадськості до міської влади і низькому рівню корупції".

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Гонконг і Мельбурн набрали однакову кількість балів, зайнявши восьме місце в списку.

Лорд-мер Копенгагена Ларс Вайс похвалив результати і заявив, що Копенгаген "також характеризується великою соціальною згуртованістю і відносно невеликим розривом в рівні добробуту".

"Це різноманітне місто, де помічник з прибирання та генеральний директор зустрічаються в місцевому супермаркеті та навчають своїх дітей в одній школі. Це один з наріжних каменів датської культури, і він значною мірою сприяє високому рівню довіри і безпеки, від яких ми виграємо", — зазначив чиновник.

Данська столиця увійшла до шістки найкращих у всіх категоріях, крім безпеки в галузі охорони здоров'я, де опустилася на 26-е місце.

Лондон зайняв 15-е місце в загальному списку "найбезпечніших", але зайняв 8-е місце з точки зору безпеки здоров'я.

Гонконг очолив список з безпеки інфраструктури, в той час як Сідней виявився кращим з цифрової безпеки, а Веллінгтон в Новій Зеландії - з екологічної безпеки.

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