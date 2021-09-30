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У Карпатах перекинувся автобус з туристами

30 сентября 2021, 08:56

Аварія сталася під час підйому на гору Високий Верх. У лікарні були госпіталізовані п'ятеро людей. Водій не впорався з керуванням.

ДТП
На Львівщині сталася ДТП / ua.depositphotos.com

У середу, 29 вересня, у Львівській області сталася ДТП з автобусом, в якому перебували туристи. Внаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

Під час підйому на гору Високий Верх автобус перекинувся, передає пресцентр ДСНС.

"29 вересня поблизу с. Волосянка Стрийського району на туристичному марші гори Високий Верх, водій автомобіля, який перевозив туристів (7 осіб), допустив перекидання внаслідок чого травмовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були транспортовані, передані медпрацівникам та госпіталізовані.

Як повідомляв Главред, в Угорщині п'ятеро людей загинули після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу міста Абонь. Серед жертв - два громадянина України. ДТП сталася 24 вересня.

В Миколаївській області мікроавтобус зіткнувся з двома вантажівками. Чотири людини загинули, шестеро - госпіталізовані.

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