Розвели багаття під час привалу: у Карпатах підірвалася група туристів з дітьми, 2 людини загинули

Вибух у Карпатах : загинули двоє туристів / ДСНС

Вибух у Карпатах – дві людини загинули і четверо поранених. Трагедія сталася пізно ввечері 15 вересня. Мандрівники – місцеві, з Коломийського району.

Зазначається, що група туристів під час привалу на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвели багаття, а згодом пролунав потужний вибух. На місці загинули двоє чоловіків - віком 29 і 36 років. Уранці в четвер травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медикам для госпіталізації, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Всього в туристичній групі було 12 осіб, серед них і двоє маленьких дітей. Туристи запевняють, що саме вибухнуло, гадки не мають. Адже біля багаття спокійно сиділи кілька годин, а потім назбирали в лісі хмиз і підкидали його у вогонь.

Зазначається, що для пошуку та транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Напередодні в Дніпрі близько 9 години ранку під час вибуху автомобіля загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. За даними ЗМІ, разом з нею в машині їхав колишній сапер АТО Олексій Кавлак.

Поліціянти розслідують вибух як теракт, в той час, як місцеві ЗМІ говорять про "замовне вбивство".