Поранені, закривавлені та обгорілі люди: турист розповів про смертельний вибух у Карпатах

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Турист Орест Малиш повідомив подробиці смертельного вибуху в Карпатах на місці стоянки групи з 12 мандрівників, в результаті якого загинули двоє людей.

В інтерв'ю ТСН він розповів, що постраждалі в результаті вибуху в долині гори Кукул обгоріли.

"Це був жах, я бачу людей, які обгоріли. Моя дружина закривавлена. Одна в контузії", - каже учасник групи, чоловік потерпілої туристки.

Його дружина Марина - найважча. В результаті поранення втратила багато крові. Лікарям не вдалося врятувати жінці одне око. Також сильно пошкоджена рука. Після майже 6-годинної операції, кажуть медики, стан жінки вдалося стабілізувати, але він досі залишається важким.

Він пояснив, що через важкодоступне місце допомога потерпілим прийшла не відразу.

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"Тільки через годину з'явився якийсь чоловік на квадроциклі", - говорить учасник групи.

За його словами, на допомогу прийшли жителі довколишніх сіл, які на своїх всюдиходах і квадроциклах кинулися на допомогу. Вони привезли марлю і бинти, щоб постраждалі туристи себе перев'язали. Доставити на полонину медиків вдалося тільки через 2 години.

Малиш пояснив, що туристи пішли в місце, яке було дуже добре відомо. Вони розпалили багаття, а згодом — пролунав вибух. 2 чоловіків загинули на місці — вони сиділи ближче до вогню. Чотири жінки отримали травми. Найбільш ймовірна причина вибуху - старий снаряд, мабуть, ще з часів Першої світової, кажуть вибухотехніки.

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"Це був страшний вибух. У житті такого не чув. Найстрашніше, що можна уявити: ми всі 10 сидимо з дітьми на колінах. І був момент, що ми так сиділи. Я не знаю, якби тоді вибухнуло, ми б там все кров'ю облилися і був би кінець", — додав учасник групи.

Вибух у Карпатах 15 вересня

У долині гори в українських Карпатах пізно ввечері 15 вересня пролунав вибух. Загинули дві людини-чоловіки 29 і 36 років. Ще четверо туристів отримали різні травми, троє з них перебувають у важкому стані. Лікарі намагаються стабілізувати їх стан.

Вибух стався після того, як мандрівники – жителі Коломийського району – розвели багаття. Фахівці під час з'ясування обставин інциденту припустили, що туристи могли розпалити вогонь у місці, де в землі на невеликій глибині були боєприпаси часів воєн минулих років