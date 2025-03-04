У Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні

Президент США вважає, що Володимир Зеленський має подякувати США та американським платникам податків.

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У Білому домі оцінили ситуацію навколо переговорів з Україною / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Офіс президента

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Американський народ "втомився оплачувати рахунок" за війну, каже Левітт

Зеленський "вкусив руку, яка його годувала", стверджує вона

Ситуацію навколо загострення американо-українських відносин прокоментувала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Як заявила вона в ефірі Fox News, США та американський народ "втомилися оплачувати рахунок" за війну в Україні.

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За її словами, Володимир Зеленський був за крок від підписання "економічного рятувального кола" - угоди про корисні копалини.

"Натомість він поставив віз попереду коня і вкусив руку, яка його годувала", - сказала представниця команди Дональда Трампа.

Вона говорить про те, що президент США вважає, що Зеленський має подякувати США та американським платникам податків за фінансування безпеки України.

При цьому Левітт додала, що Трамп хоче укласти мирну угоду, а президент України нібито "не готовий до цього".

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Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Між Зеленським і віце-президентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент і американські чиновники відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського - посилалися на те, що він "знизував плечима та закочував очі" під час розмови.

Раніше повідомлялося, що світові лідери відреагували на скандал у Білому домі. Колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що йому соромно за таку поведінку.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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