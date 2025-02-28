"Соромно за таку поведінку": світові лідери масово реагують на сварку Зеленського і Трампа

Європа об'єдналася, висловлюючи підтримку Володимиру Зеленському та Україні.

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Світові лідери реагують на сварку Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП, Главред

Президент України Володимир Зеленський поїхав із Білого дому після скандалу з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Після цього світові лідери відреагували на таку поведінку американських лідерів.

Колишній голова Європарламенту Жозеп Боррель заявив, що йому соромно за таку поведінку.

"Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на краще. Вільний світ повинен підтримати Україну. Я був і залишаюся з Володимиром Зеленським", - написав він. відео дня

Президент Франції Еммануель Макрон чітко заявив, що Росія - агресор, а Україна - постраждала сторона.

"Є агресор: Росія. Є народ, який зазнав нападу: Україна. Ми мали рацію, коли допомагали Україні і вводили санкції проти Росії три роки тому і продовжували це робити. Ми американці, європейці, канадці, японці та багато інших. Дякую всім тим, хто допомагав і продовжує. І повага тим, хто від самого початку боровся. Тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи", - написав він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн акцентувала на тому, що Європа продовжить спільну роботу заради справедливого світу.

"Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте Володимире Зеленський. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і стійкого миру", - написала вона.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також відреагував на це і заявив, що Україна може покластися на Німеччину.

"Ніхто не хоче миру більше, ніж громадяни України! Ось чому ми працюємо разом, щоб знайти шлях до міцного і справедливого миру. Україна може покластися на Німеччину - і на Європу", - зазначив він.

Підтримку з боку Німеччини висловив і майбутній канцлер, який переміг на виборах Фрідріх Мерц.

"Дорогий Володимире Зеленський, ми з Україною в хороші та важкі часи. Ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій жахливій війні", - написав він.

Прем'єр Польщі Дональд Туск одним із перших написав слова підтримки.

"Дорогий Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні".

На цей скандал відреагував навіть колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон. Він звернув увагу на те, що своєю поведінкою Венс і Трамп лише підтвердили, що вони на боці Росії.

"Трамп і Венс оголосили, що вони на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте прояснимо: тепер Трамп і Венс особисто відповідають за цю політику. Це не позиція більшості американців, які належать до будь-якої політичної партії або жодної з них", - заявив він.

Віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас заявила, що зараз європейці мають прийняти виклик і світу потрібен новий лідер.

"Україна - це Європа! Ми підтримуємо Україну. Ми посилимо нашу підтримку України, щоб вона могла продовжувати відбиватися від агресора. Сьогодні стало ясно, що вільному світу потрібен новий лідер. Нам, європейцям, належить прийняти цей виклик", - написала вона.

Реакція інших лідерів європейських країн:

Швеція: "Швеція на боці України. Ви боретеся не тільки за свою свободу, а й за свободу всієї Європи. Слава Україні!"

Президент Молдови Майя Санду: "Правда проста. Росія вторглася в Україну. Росія - агресор. Україна захищає свою свободу - і нашу. Ми на боці України".

Президент Литви Гітанас Науседа: "Україно, ти ніколи не будеш іти одна".

Прем'єр Іспанії Педро Санчес: "Україно, Іспанія з тобою".

Президент Чехії Петр Павел: "Ми підтримуємо Україну більше, ніж будь-коли. Настав час для Європи активізувати свої зусилля".

Прем'єр Чехії Петр Фіала: "Ми на боці України і вільного світу!"

Прем'єр Бельгії Барт де Вевер: "Ми підтримуємо Україну та український народ у їхній історичній боротьбі за свій захист від неспровокованої російської агресії. Їхня боротьба - це наша боротьба. Разом ми сильні".

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