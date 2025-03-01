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Після перепалки в Білому домі: премʼєр Британії поговорив із Зеленським та Трампом

Маріна Фурман
1 березня 2025, 08:48
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Стармер чекає на українського лідера у Лондоні. Зустріч запланована на неділю.
Зеленский, Трамп, Стармер
Стармер провів розмову з українським та американським лідерами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

  • Стармер поговорив з Трампом і Зеленським після дискусії в Білому домі
  • Премʼєр Британії зберіг "непохитну підтримку України"
  • Зеленський у неділю прибуде до Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським після палкої дискусії між лідерами, що сталася в Овальному кабінеті. Про це повідомили в офісі британського прем’єра, передає BBC.

У заяві Даунінг-стріт у п'ятницю ввечері підтверджується, що прем'єр-міністр говорив з президентами США та України, і що він зберіг "непохитну підтримку України".

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"Прем'єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв і з президентом Трампом, і з президентом Зеленським. Він зберігає непохитну підтримку України і робить все можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України", – повідомив речник британського прем’єра.

Відомо, що у неділю Зеленський прибуде до Великої Британії, коли Стармер прийматиме саміт європейських лідерів для обговорення припинення війни в Україні, яку розвʼязала країна-агресор Росія.

"Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на прийом міжнародних лідерів у неділю, включно з президентом Зеленським", – додав речник прем'єр-міністра.

Після перепалки в Білому домі: премʼєр Британії поговорив із Зеленським та Трампом
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Перепалка в Білому домі - останні новини

Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Пізніше Зеленський достроково залишив Білий дім після сварки з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Водночас сам Трамп вирішив, що український президент нібито не готовий до миру і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".

Згодом Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він подякував Америці за підтримку та візит. Зеленський нагадав, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".

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Кір Стармер - що про нього відомо

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

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