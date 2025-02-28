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Трамп нібито вигнав Зеленського з Білого дому - ЗМІ дізналися подробиці

Сергій Кущ
28 лютого 2025, 22:25оновлено 1 березня, 00:01
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Також у Білому домі заявили, що "українці благали про перезавантаження".
Трамп нібито вигнав Зеленського з Білого дому - ЗМІ дізналися подробиці
Трамп вигнав Зеленського з Білого дому - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

Ви дізнаєтесь:

  • Угода про рідкісні корисні копалини не була підписана
  • Президент і американські чиновники нібито відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського

Президент США Дональд Трамп вигнав нібито українського лідера Володимира Зеленського з Білого дому після вже скандальної пресконференції.

Чиновники Білого дому заявили FOX NEWS, що Трамп вигнав Зеленського - він не пішов сам.

відео дня

Угода про рідкісні корисні копалини не була підписана. Також у Білому домі заявили, що "українці благали про перезавантаження", але Рубіо і Волц повідомили їм, що Зеленський повинен покинути територію Білого дому і повернутися, коли буде готовий до миру.

Президент і американські чиновники нібито відчули неповагу в риториці та поведінці Зеленського - посилалися на те, що він "знизував плечима і закочував очі" під час розмови.

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся із сенаторами США. Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США.

Нагадаємо, раніше Трамп відповів на запитання про гарантії безпеки для України. Про гарантії безпеки, за словами Трампа, можна буде говорити після досягнення миру.

Як повідомляв Главред, планується підписати угоду про рідкоземельні мінерали, також обговорюватимуться "інші речі".

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Доленосна зустріч Зеленського і Трампа
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