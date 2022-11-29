Термінова допомога від США: стало відомо, що увійшло в багатомільйонний пакет для України

США нададуть Україні новий пакет допомоги на суму 53 мільйони доларів.
Російські окупанти ракетними атаками намагаються знищити українську енергосистему. Енергетикам необхідно обладнання для ремонту і США нададуть його в якості допомоги. Розмір цієї допомоги становить 53 мільйони доларів. Про це заявили в Держдепі США, повідомляє Reuters.
США обіцяють передати обладнання максимально швидко.
"Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - йдеться в повідомленні.
Що увійшло в пакет допомоги:
- розподільний трансформатор,
- автоматичний вимикач,
- обмежувачі напруги та інше обладнання.
Відключення світла в Україні
У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.
Прем'єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.
Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.
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