Термінова допомога від США: стало відомо, що увійшло в багатомільйонний пакет для України

США надасть Україні допомогу для ремонту єнергосистемі / Колаж фото УНІАН, Reuters

Російські окупанти ракетними атаками намагаються знищити українську енергосистему. Енергетикам необхідно обладнання для ремонту і США нададуть його в якості допомоги. Розмір цієї допомоги становить 53 мільйони доларів. Про це заявили в Держдепі США, повідомляє Reuters.

США обіцяють передати обладнання максимально швидко.

"Це обладнання буде швидко доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму", - йдеться в повідомленні.

Що увійшло в пакет допомоги:

розподільний трансформатор,

автоматичний вимикач,

обмежувачі напруги та інше обладнання.

Відключення світла в Україні

У Forbes розповіли про трьох сценаріях Уряду України щодо дій на випадок блекауту. Вони передбачають варіанти дій на випадок, якщо електроживлення зникне на період від 12 годин до 7 діб. Розвиток цих сценаріїв залежить від того, по яких об'єктах будуть бити російські окупанти.

Прем'єрміністр Дмитро Шмигаль розповів, що після ракетного удару 23 листопада станом на 27 листопада в Україні вже вдалося стабілізувати роботу енергосистеми, яка була серйозно пошкоджена. Однак дефіцит електрики ще залишається, зараз він знаходиться на рівні 20%.

Раніше українців попередили, що ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати в будь-яку хвилину, тому потрібно бути максимально готовими до них. Громадянам України назвали 8 основних кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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