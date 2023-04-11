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У Бєлгороді безпілотник з бомбою атакував аеропорт - росЗМІ

Анна Ярославська
11 квітня 2023, 10:12 оновлено 11 квітня, 10:17
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БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм впав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув, пишуть російські ЗМІ.
Аеропорт Бєлгорода
Аеропорт Бєлгорода атакували безпілотники / Фото Facebook Бєлгород go31.ru

Аеропорт російського Бєлгорода, який знаходиться в 35 км від кордону з Україною, атакував безпілотник з вибухівкою. Про це вранці 11 квітня повідомили одразу кілька російських Telegram-каналів.

Атака сталася ввечері 10 квітня.

Як інформує База, БПЛА літакового типу з невідомим вибуховим пристроєм впав біля огорожі аеропорту імені Шухова і вибухнув.

відео дня

Внаслідок вибуху пошкоджено паркан і кабель сигналізації аеропорту.

Повідомляться, що жертв і постраждалих немає. Зараз фахівці обстежують уламки безпілотника і місце вибуху.

Влада Бєлгородської області поки інцидент не коментувала.

Як повідомляв Главред, влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних і артилерійських ударів по Харкову та Харківській області, вирішили не проводити парад до 9 травня. Там побоюються "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.

Раніше ми писали про те, що в Бєлгородській області країни-агресора РФ впали кілька російських ракет. Місцеві жителі чули сильні вибухи.

При цьому невідомо, чи це були ракети, запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. У будь-якому випадку далеко вони не долетіли.

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