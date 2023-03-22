У Курську пролунали гучні вибухи: "бавовну" помітили в районі аеропорту

Російські пропагандисти вже вигадують версії щодо вибухів - перехід літака на надзвук.

У Курську пролунали вибухи / Колаж фото Telegram, скріншот із відео (фото ілюстративне)

У Курську в середу, 22 березня, відбулась потужна "бавовна". Місцеві пабліки повідомляють про сильні вибухи у районі аеропорту. У Мережі вже навіть поширилось відео, на якому чути вибухи.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що причин для паніки нібито немає.

"Звук потужного вибуху прогримів на північному заході Курська. Що точно це було – невідомо. Не виключено, що звук переходу літака на надзвук. За нашими даними, ні руйнувань, ні постраждалих у місті немає – ситуація спокійна", – пишуть пропагандисти.

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Однак вони не виключають, що вибухи могли пролунати через "атаку дронами". Місцева влада спростувала інформацію і заявила, що нібито "події у повітрі та на землі не зафіксовані".

У Курську пролунали вибухи / скріншот з відео

"Бавовна" в Джанкої

Увечері 20 березня в Джанкої чули кілька вибухів. Там безпілотники атакували залізницю - один зі шляхів постачання армії РФ. Також вибухи зафіксували поблизу військового аеродрому.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що під час вибухів у Джанкої були знищені російські крилаті ракети "Калібр НК".

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив Російські крилаті ракети Калібр НК під час їхнього транспортування залізницею... Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - йшлося у повідомленні ГУР.

У розвідці додали, що Калібр НК - ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї - понад 2,5 тисячі кілометрів по наземних цілях, і понад 375 кілометрів по морських.

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