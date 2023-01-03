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До Росії завітала "бавовна": потужні вибухи пролунали у Курську та Ростові-на-Дону

3 січня 2023, 23:55
На відеозаписах, які росіяни публікують у мережі, видно спалахи в небі та чутно звуки вибухів.
бавовна в ростове
У Курську та Ростові-на-Дону пролунали потужні вибухи / Telegram Андрющенко Time

Увечері 3 січня на територію Російської Федерації завітала так звана "бавовна". Кілька потужних вибухів пролунало у Курську та Ростові-на-Дону. На відеозаписах, які росіяни публікують у мережі, видно спалахи в небі та чутно звуки вибухів.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в Ростові-на-Дону оголошено повітряну тривогу та спрацювала ППО. Громадяни країни-агресорки не на жарт злякалися вибухів. Тому у пабліках одразу ж почалася паніка.

"Бахнуло дуже сильно. Шибки затремтіли в оселі", - пишуть росіяни.

Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв відреагував на "бавовну" і закликав росіян не піддаватися паніці.

"Ситуація в Ростовській області залишається стабільною, перебуває під контролем. Прошу всіх жителів зберігати спокій, не піддаючись паніці", - написав громадянин країни-окупанта.

Водночас у Курську також пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі повідомили про "бавовну" в залізничному окрузі.

Зазначимо, що російська влада ніяк не прокоментувала інформацію про вибухи.

"Бавовна" у Росії

Як повідомляв Главред, країна-агресорка Росія зустріла 2023 рік під дуже сильні вибухи. Так, у багатьох містах Російської Федерації розквітла дуже потужна "бавовна". Росіяни чули "вітальні салюти" щонайменше у 5 містах. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляли про вибухи у Воронежі, Санкт-Петербурзі та Бєлгороді. "Бавовна" лунала також у Ростовській та Курській областях. Окрім того, у столиці РФ Москві в новорічну ніч оголосили повітряну тривогу.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Росія повинна переглянути свою агресивну політику по відношенню до цивілізованого світу. В іншому випадку кількість вибухів на її території буде лише збільшуватися. Секретар РНБО додав, що РФ також варто перестати починати війни.

Окрім того, Данілов підкреслив, що пожежі та вибухи на території Росії будуть до тих пір, поки вся Москва не згорить. Він наголосив, що "бавовна" на російських об'єктах з кожним тижнем відбуватиметься все частіше і частіше.

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