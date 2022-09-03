Білорусь підтягує ешелон із ЗРК до кордону: експерт попередив про загрозу

Жданов висловився про навчання в Білорусі / Колаж Facebook / kpszsu, Reuters, Главред

Військовий експерт Олег Жданов відреагував на помічений у Білорусі ешелон військової техніки, котрий рухається до українського кордону, і оцінив загрозу вторгнення.

"Наша розвідка говорить, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини і артилерію, системи ППО. Цілком можливо, що можуть бути збройні провокації з боку Білорусі, але російськими військами. Я не думаю, що білоруська армія захоче влазити в цю війну, хоча ми не можемо гарантувати повністю, що білоруси в неї не "вляпаються", - зазначив експерт на YouTube-канал.

За інформацією військового експерта, Росії зараз вкрай необхіден другий фронт, щоб відтягнути частину українських військ і взяти оперативну паузу.

"Вони не можуть взяти Донецьку область, тому цілком можливо, що будуть збройні провокації... особливо в ході навчань або після них, або під виглядом навчань вони можуть організувати таку збройну провокацію".

На думку Жданова, повноцінне вторгнення з боку Білорусі Україні наразі не загрожує.

"Один ешелон - це один батальйон, це максимум одна батальйонно-тактична група, з посиленням артилерією, з посиленням танками. Вона не зможе провести вторгнення, вона може провести розвідку боєм, вона може провести збройну провокацію", – вважає експерт.

"Я ставлюся до цього насторожено, але більш-менш спокійно, тому що ми там досить довго і давно зміцнюємо лінію оборони, тому ми готові з цього напрямку. Якщо вони хочуть убитися об наш кордон, доведеться їх на нашому кордоні і покласти. Якщо ще раз зберуться силами, то нехай ще раз спробують", - додав Жданов.

Навчання в Білорусі

Нагадаємо, члени приватної військової компанії "Вагнер" готують білоруських найманців з приватного охоронного підприємства "Гардсервіс" до диверсії в Україні. Ворог може влаштувати провокації, переодягнувшись в українську військову форму.

Раніше повідомлялося, що керівництво Білорусі плутається в заявах: Лукашенко каже, що Білорусь є учасником війни, у Міноборони – навпаки. В Україні відреагували на заяви білоруського Міноборони, ніби вони не є учасниками війни, і заявили, що саме Білорусь дозволила російським військам зі своєї території вторгнутися в Україну.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенка просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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