"Лукашенко петлятиме": Арестович оцінив ризики вторгнення Білорусі в Україну

Арестович оцінив ризики вторгнення Білорусі в Україну/ Фото УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович оцінив ризики вторгнення в Україну з боку Білорусі.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, найімовірніше, "буде петляти", якщо на нього натисне Кремль.

"Лукашенко проведе на вимогу Путіна якісь мобілізаційні навчання - про них вже оголосили. Але не змінить своєї політики", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

"А якщо говорити про те, що американці всерйоз ставляться до перспективи ядерного удару, він (Лукашенко, - ред.) ж не ідіот – потрапляти в союзники до того, хто застосував ядерну зброю. Чим більше розмов про ядерну зброю, тим більше віддаляється наступ білорусів", —вважає радник глави ОП.

Ризик вторгнення Білорусі в Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть одразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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