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"Не можна виключати": ДПСУ вийшли з заявою щодо небезпеки з Білорусі

Даяна Швець
1 серпня 2025, 09:56
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Україна посилює свої оборонні можливості на кордоні, нарощуючи інженерні укріплення.
Лукашенко, Путин, армия РФ
Чи є загроза зі сторони Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Ключове з заяв Демченка:

  • Ударних угруповань у Білорусі немає, але пильність зберігається
  • Росія може використати навчання у Білорусі для провокацій

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів, чи є на території Білорусі сформованих чи ударних угруповань, які б загрожували Україні. В той же час, за його словами, небезпека провокацій зберігається.

"Станом на зараз якоїсь зміни обстановки безпосередньо по напрямку нашого кордону ми не фіксуємо. На території Білорусі немає сформованих або тих, які б формувалися, якихось ударних угруповань, які б загрожували нашій країні. Але наша пильність має бути постійна", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

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Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Коментуючи навчання Білорусі та Росії, Демченко заявив, що Україна стежить за тим, що має відбутися на території сусідньої країни.

"Потрібно розуміти, що загалом, як і раніше, попри активну чи неактивну фазу, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається загрозливим. Тому ми продовжуємо виключно нарощувати наші оборонні можливості… по лінії кордону, укріплюючи його в інженерному відношенні, а також у прикордонні", - розповів Демченко.

В той же час, за словами Демченка, аналізуючи активну фазу цих навчань, можна зробити висновок, що загроза для України у цей період зростатиме.

В той же час задачею розвідки є відстежити, яку кількість своїх сил Росія зможе залучити до цих навчань на територію Білорусі.

"Але не можна виключати, навіть попри те, наприклад, якщо це буде невелика кількість (цих сил - ред.), що не будуть вчинятися якісь провокації по напрямку нашого кордону, або інші якісь дії", - заявив речник.

Загроза зі сторони Білорусі - що відомо

Нагадаємо, Главред з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка писав, що РФ може влаштувати провокації з Білорусі. Він заявив, що Білорусь надалі підтримує Росію, тому Україні необхідно продовжувати посилювати свої оборонні спроможності на кордоні.

За ситуацією ведеться постійне спостереження, оскільки у вересні очікується зростання загрози через заплановані спільні російсько-білоруські військові навчання.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловився щодо того, чи можна очікувати якихось несподіваних дій від ЗСУ на території Росії або Білорусі.

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Про джерело: Державна прикордонна служба України

Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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