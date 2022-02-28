У базі даних Кремля виявили телефони цілого пулу ворожок

У телефонній базі Кремля є окремий пул кремлівських ворожок / Фото Reuters

Міністерство внутрішніх справ України спільно з кібервійськами зламало сайт Кремля і отримало доступ до всієї телефонної бази Кремля. Серед номерів телефонів керівників адміністрації та журналістів, були також і контакти ворожок.

"У телефонній базі Кремля є окремий пул кремлівських ворожок. Це просто, щоби ви розуміли, як працює інформаційна машина Російської Федерації", - заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Він додав, що у вільному доступі в чат-боті Влада РФ є вся телефонна база Кремля. Денисенко закликав громадян телефонувати російським чиновникам і викладати відео або аудіозапис розмови в соціальні мережі.

Як повідомляв Главред, раніше хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства. У Твіттері вони опублікували посилання на архів, завантажений на файлобмінник mega.

Після цього українці почали дзвонити співробітникам російського відомства і питати, чи збирається країна-агресор забирати з України тіла російських солдатів.

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