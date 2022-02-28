Хакери Anonymous запропонували окупантам угоду - винагороду та амністію в обмін на здачу зброї

Міжнародна IT-спільнота готова викупити у російських військових зброю та спорядження / Фото Reuters

Міжнародна IT-спільнота Anonymous, яка оголосила кібервійну владі Росії, виступила з новою ініціативою. Вони звернулися до російських солдатів з пропозицією про винагороду взамін на те, щоби ті здали свою зброю та спорядження.

"Російські солдати, всі, хто хоче жити зі своїми сім'ями, дітьми, а не вмирати, світова спільнота Anonymous зібрала 1 млрд 225 млн 43 тисячі рублів, щоби допомогти тобі. Ми викупимо твоє спорядження, зброю надамо амністію та будь-яку валюту на рахунок або в біткоінах", - йдеться у зверненні.

За кожен переданий танк екіпаж отримає п'ять мільйонів рублів на всіх.

Російські військові повинні вийти з білим прапором і сказати пароль - слово "мільйон". Так вони покажуть, що готові на умови.

Зазначається також, що Міністерство оборони України гарантує амністію окупантам, які здадуться.

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Як повідомляв Главред, раніше хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії та злили базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників міністерства. У Твіттері вони опублікували посилання на архів, завантажений на файлобмінник mega.

Після цього українці почали дзвонити співробітникам російського відомства і питати, чи збирається країна-агресор забирати з України тіла російських солдатів.

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