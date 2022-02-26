"Ви збираєтеся забирати полонених і трупи?": українці стали дзвонити в Міноборони РФ

Втрати окупантів становлять понад три тисячі осіб особового складу / Фото Reuters

Після того як хакери Anonymous "поклали" сайт Міноборони РФ і опублікували в мережі базу даних, в якій містяться телефони, email-пошти та імена працівників Міністерства, українці почали дзвонити співробітникам російського відомства.

У Мережі з'явилася запис подібної розмови. Трубку взяла якась Ірина - співробітниця Міноборони РФ. У неї запитали, чи збирається країна-агресор забирати з України тіла російських солдатів.

"Ірино, це Україна вас турбує вночі. Вам великий привіт з Києва, Тернополя, Львова, Харкова... а ви збираєтеся ваших полонених забирати, і трупи. Понад 2 тисячі трупів валяються по нашій українській землі... засмічують її. Будете забирати?" - запитав чоловік.

Також він запитав її, що на території України роблять російські солдати. Співрозмовниця кинула слухавку.

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Вранці 26 лютого заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що втрати ворожих російських військ станом на шосту годину ранку суботи становили:

літаки -14;

гелікоптери - 8;

танки – 102;

бойові броньовані машини - 536;

гармати - 15;

ЗРК Бук-1;

автомобільна техніка - 17;

особовий склад - понад 3000 (дані уточнюються).

Тим часом українців просять робити фото і відео тіл російських військових на вулицях військових. На фото має бути видно шматки форми, моделі техніки, тіла, документи та імена.

"Наші захисники цієї ночі успішно відбили шквал атак і збили військово-транспортний літак із сотнями окупантів на борту. Наші вулиці завалено їхніми тілами і підбитою технікою. Час нанести наступний удар. Росіяни приховують від своїх громадян втрати на фронті. Ми повинні показати правду. Поки їхні тіла і техніка ще розкидані по наших дорогах і полях: підійдіть до них, сфотографуйте, зніміть відео і надішліть сюди: [email protected]", - йдеться у повідомленні Facebook.

Отримані матеріали будуть направлені на територію Росії для деморалізації та зниження військового азарту її громадян.

"Там щосили приховують їхні реальні "успіхи". Ми покажемо правду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва.

Очевидці зазначають, що в будинок потрапили два ракетних снаряди, один пошкодив нижню частину поверху. Є постраждалі.