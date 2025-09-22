Рус
В армії Росії неочікувана "зачистка": в ISW розкрили план Кремля

Анна Косик
22 вересня 2025, 13:03
3416
Звільнення одного з топ-генералів стало переломним моментом для Росії.
Лупин, Путин
Що означає звільнення Лапіна / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

  • Звільнення генерала Лапіна було не випадковим
  • Кремль шукає винних у прориві ЗСУ в Курську область

Генерала-полковника Олександра Лапіна звільнили з військової служби. Про це повідомили ЗМІ країни-агресорки Росії. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль хоче використати генерала як чергового "цапа-відбувайла".

А все тому, що в Росії досі шукають, кого з високопосадовців звинуватити та покарати за провал у відбитті наступу ЗСУ під час проведення Україною Курської операції у серпні 2024 року.

відео дня

Чому Лапін потрапив під "зачистку" Кремля

Аналітики зазначили, що російський генерал виявився абсолютно некомпетентним командиром протягом усього повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Кремль, ймовірно, карає Лапіна зараз у рамках своєї триваючої кампанії з пошуку цапа-відбувайла та покарання високопосадовців за їхню нездатність відбити вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року", - йдеться у звіті.

Як Кремль прийшов до "переломного моменту"

В ISW наголосили, що кремлівський диктатор Володимир Путін не любить звільняти командирів, навіть попри їхню неефективність. Здебільшого він просто перепризначає їх на інші посади.

Але у випадку з Лапіним, відбувся "переломний момент", коли генерал зіткнувся з жорсткою критикою за свої невдачі як командира протягом усієї війни.

Хоча Кремль не карав Лапіна за оперативні провали під час ведення бойових дій армії РФ на території України, та нездатність захистити територію Росії йому пробачити не могли.

Кремль почав карати не лише топ-військових

Главред писав, що нещодавно у Росії спостерігалася безпрецедентна хвиля арештів, починаючи від заступників Шойгу, які вже отримали по 13 років тюрми, і представників структури Золотова, до керівників держкорпорації Ростех.

Колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука пояснив, що у Кремлі нарешті зрозуміли, що за умов масштабної корупції перемогти навіть Україну Путіну не вдасться. Саме тому він почав карати своїх "ефективних менеджерів", які роками розкрадали державу.

"Зачистки" в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що перший заступник керівника адміністрації кремлівського диктатора Володимира Путіна Сергій Кирієнко почав захищати лояльних націоналістів країни-агресорки Росії.

Раніше повідомлялося, що давній союзник Володимира Путіна та єдиний представник адміністрації Кремля, який виступив проти повномасштабної війни з Україною, Дмитро Козак подав заяву про звільнення з посади заступника голови адміністрації президента за власним бажанням.

Напередодні Кремль цілеспрямовано усував вищих посадових осіб Міноборони країни-агресорки Росії. Ці зусилля поширилися на старших офіцерів, які командували військовими операціями російських окупантів в Україні.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

новини Росії Лапін Володимир Путін Операція в Курській області
