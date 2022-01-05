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Газовий бунт: президент Казахстану благає про допомогу в ОДКБ, куди входить Росія

5 січня 2022, 21:19

Президент заявив, що наразі в Казахстані триває "антитерористична операція".

Касим-Жомарт Токаєв
Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до ОДКБ / Reuters

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що негайно звернувся до голів країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв в ефірі Хабар 24 назвав протести "актом агресії".

Президент заявив, що наразі в Казахстані триває "антитерористична операція". Він назвав протестувальників "міжнародними терористами", а самі акції протесту – "актом агресії".

"Ведуть бої з курсантами училищ. В даний час йде бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде завзятий бій. Тому я вважаю, що з нашого боку, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан потрібно розглядати як акт агресії. У зв'язку з цим... я сьогодні звернувся до голів ОДКБ надати допомогу в подоланні цієї терористичної загрози", - заявивши президент Казахстану.

Він підкреслив, що звернення до голів держав ОДКБ є доречним і своєчасним. Токаєв планує домовитися про прибуття силовиків з Білорусі та Росії В Казахстан.

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До складу ОДКБ входять наступні держави:

  • Білорусь,
  • Вірменія,
  • Казахстан,
  • Киргизстан,
  • Росія і
  • Таджикистан.

У рамках ОДКБ країни-учасниці Договору можуть відправляти свої війська до Казахстану.

Протести в Казахстані - що сталося

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07: 00, воно триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

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