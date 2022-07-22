В Абхазії спалахнули масові сутички через будівництво нового палацу Путіна

Володимиру Путіну знадобився новий палац в Абхазії / Reuters

В Абхазії місцеві жителі вийшли на акції протесту через передачу Росії садиби в Піцунді, яку хочуть перебудувати в резиденцію Володимира Путіна.

"Президент" невизнаної Абхазії Аслан Бжанія підтвердив, що Росії передадуть держдачу і 184 гектари унікального реліктового парку на приморському курорті Піцунда, повідомляє Сирена.

Після цього в Сухумі пройшли протести: жителі висловили бажання зберегти національний заповідник у володінні Абхазії. Демонстрація закінчилася сутичками мітингувальників з поліцейськими та особистою охороною Бжанії.

У свою чергу "парламент" Абхазії попросив "конституційний суд" невизнаної республіки перевірити на законність угоду про передачу Росії вищевказаних земель.

Акція проти будівництва Палацу Путіна / скріншот

Що відомо про будівництво нового палацу Путіна

За словами Бжанії, що спочатку передати Піцунду Росії запропонував Путін.

Маріонетковий лідер Абхазії каже, що Піцунду передають Росії, тому що там любить бувати Путін, якого Бжанія називає "нашим головним гостем".

Бжанія додав, що у Абхазії немає грошей на облаштування Піцунди, тоді як Росія може перетворити курорт на "повноцінну резиденцію президента Російської Федерації".

Республіка Абхазія — самопроголошена держава з обмеженим визнанням на території Грузії.

За часів окупації Грузії СРСР на її території розміщувалася абхазька АРСР, частина Грузинської РСР.

Під час війни в Абхазії 1992-1993 років республіка отримала військову підтримку Росії, і з тих пір є де-факто незалежною від Грузії.

Переважна більшість країн світу розглядають самопроголошену республіку як частину Грузії.

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Раніше в мережі оприлюднили фотографії недобудованого палацу нардепа від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука недалеко від Пущі-Водиці.

Маєток Медведчука взяли під охорону активісти. Там виявили цінні картини, портрети в "золотих" рамках, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також ігровий автомат і кулемет.

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