Переплюнув Януковича: під Києвом знайшли "золотий вагон" Медведчука

"Золотий вагон" Віктора Медведчука / slidstvo.info

У Мережі з'явилися фотографії розкішного вагона, який належить нардепу від ОПЗЖ, куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

Як розповіли журналісти Слідство.інфо, "Золотий вагон" Медведчука - незвичайний подарунок його дружини Оксани Марченко.

У повідомленні наголошується, що на сьогоднішній день вагон-ресторан стоїть на спеціально побудованій залізничній платформі в маєтку Медведчука в Пущі-Водиці.

Підкреслюється, що серед предметів розкоші активісти знайшли склянки з гербом РФ.

Автори матеріалу пояснили, що підрахувати вартість вагона складно - одна тільки емблема коштує не менше 2 млн гривень.

Нагадаємо, після Революції Гідності в будинку втікача екс-президента Віктора Януковича знайшли "золотий батон", який згодом став справжнім мемом.

Раніше в мережі оприлюднили фотографії недобудованого палацу нардепа від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука недалеко від Пущі-Водиці.

Маєток Медведчука взяли під охорону активісти. Там виявили цінні картини, портрети в "золотих" рамках, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також ігровий автомат і кулемет.

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