Близького до Медведчука проросійського політтехнолога Погребинського затримала СБУ

Політтехнолога Погребинського затримала СБУ / скріншот

СБУ заарештувала проросійського політолога, соратника кума Володимира Путіна Віктора Медведчука Михайла Погребинського.

У суботу, 26 березня, правоохоронні органи провели обшук у квартирі Погребинського в Києві, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Слідчі з'ясували, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень і конфліктології на постійній основі вивчав настрої українського суспільства, а отримана інформація передавалася керівництву Росії для планування політики по Україні.

"Погребинський готував і передавав у РФ поради з інформаційних спецоперацій проти України", - йдеться в повідомленні.

читайте такожДружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України - ЗМІТакож під час обшуку у Погребинського були виявлені результати опитувань, де "нібито 46% українців підтримують президента РФ Володимира Путіна".

За фактом обшуків було порушено справу за ст.111 ("державна зрада") та ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Хто такий Погребинський

У 2014 році, Погребинський став активним політичним коментатором для різних російських і проросійських ЗМІ : РІА Новини Україна, Комсомольська правда в Україні, Україна. Mirror і т. д.

Прихильник "руского міра" вважає, що Україна і Білорусь – помилки СРСР, які повинні негайно бути в одній державі з Росією під управлінням Росії.

Нагадаємо, народний депутат від опозиційної платформи - за життя Віктор Медведчук покинув свій будинок у Києві, де мав перебувати під домашнім арештом за рішенням суду.

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