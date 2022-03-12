Від басейну з кінотеатром до шуб з картинами: фото палацу Медведчука під Києвом

/ slidstvo.info

У Мережі оприлюднили фотографії недобудованого палацу нардепа від ОПЗЖ, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука недалеко від Пущі-Водиці.

Маєток Медведчука взяли під охорону активісти. Там виявили цінні картини, портрети в "золотих" рамках, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також ігровий автомат і кулемет, повідомляє Слідство. Інфо.

Відзначається, що в маєтку більш ніж на 2 тисячі кв.м. має бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні, вітальні і великий басейн, стіни якого вже прикрашені мармуровою плиткою.

На території володінь Медведчука є ще кілька будинків - біля озера будиночок в японському стилі, а з іншого – ще один, схожий на мисливський.

/ slidstvo.info

При цьому цілі кімнати заставлені картинами, іконами, гобеленами і статуетками, портретами Марченко в золотих рамах.

Поруч розташований гардероб з сукнями і вечірніми нарядами.

/ slidstvo.info

На підвіконні стоїть стаціонарний телефон з підписами на кнопках: "релакс-зона", "джакузі", "басейн", "біла кімната", "спортзал", "камінний зал", кабінети, спальні, навіть "кінотеатр" і "колиба".

/ slidstvo.info

У будинку обладнано "шубосховище" з декількома десятками шуб та інших елементів гардеробу, а також з хутряними шапками.

Виявилися великі коробки з десятками або сотнями штук розкішних тарілок і сервізів Hermes Paris, які коштують сотні, а іноді і тисячі євро за одиницю.

/ slidstvo.info

У підвалі лежать валізи Louis Vuitton (один з яких коштує близько 400 тисяч гривень) та інші дорогі предмети.

/ slidstvo.info

А поруч з кришталевою люстрою стоїть кулемет "Максим", на якому зазначено, що це подарунок Медведчуку від охоронців і водіїв на честь 50-річчя в 2004 році.

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/ slidstvo.info

Справа Медведчука

Нагадаємо, Печерський районний суд у Києві продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року. Його підозрюють у незаконній торгівлі українським вугіллям з ватажками ОРДЛО.

Крім того, відомо, що хрещеним батьком дочки Медведчука Дар'ї є президент Росії Володимир Путін. І у них незважаючи на анексію Криму Росією і війну на Донбасі, зберігаються досить тісні відносини.