Розкрито сценарій війни РФ проти країн Балтії - чи буде Кремль воювати на два фронти

РФ готує гібридні дії проти країн Балтії, маючи ресурси для локальних атак, що може змінити підхід Заходу до протидії агресії, вказав експерт.

Розкрито сценарій війни РФ проти країн Балтії

Країна-агресорка Росія може вести одночасно гібридні війни проти України на країн Балтії, але сил на повномасштабні бойові дії на два фронти у Кремля немає. Про це в інтерв’ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, Росія заздалегідь готувалася до проведення гібридних операцій проти країн Балтії. Зокрема, близько двох років тому було відновлено та посилено Ленінградський військовий округ, який активно розвивали як у структурному, так і в ресурсному плані.

Водночас Горбач зазначив, що наявних сил недостатньо для ведення повномасштабної війни, подібної до тієї, що триває в Україні. Однак їх цілком вистачає для проведення обмежених локальних операцій, особливо із застосуванням безпілотників, ракет і авіації, без масових наступів і значних втрат особового складу.

"Для України це не означало б істотного розвантаження фронту. Більший шанс для нас був би в тому, що Захід, зокрема Європа, міг би значно активніше долучитися до протидії Росії, оскільки сприймав би це вже як безпосередній напад на себе. І тоді міг би поводитися набагато рішучіше у відбитті РФ, у тому числі й її агресії в Україні", - резюмує він.

Загроза наступу РФ на країни НАТО - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія посилює свою військову присутність поблизу кордонів країн НАТО і може використовувати ці сили як основу для потенційного майбутнього протистояння з Альянсом. Про це йдеться у щорічній оцінці загроз, оприлюдненій литовською розвідкою.

Водночас у Швеції Росію визначили головною загрозою для безпеки, зазначивши, що дедалі ризикованіша поведінка Москви може призвести до небезпечної ескалації.

Разом із тим, за оцінками експертів, Росія суттєво виснажена війною проти України і наразі не здатна створити масштабну військову загрозу для НАТО. Однак, попри це, Кремль усе ще може становити виклик для принципів колективної оборони Альянсу.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

