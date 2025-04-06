Уже не Німеччина: ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС

Журналісти вважають "сенсацією" нинішнє третє місце Німеччини після недавнього лідерства за цим показником.

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ЗМІ назвали лідера за кількістю прохачів притулку в ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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Хто посідає трійку лідерів за кількістю прохачів притулку в ЄС

У яких країнах найменше прохачів притулку

Серед країн Європейського союзу Франція обійшла Німеччину за кількістю людей, які запитують притулку в цих країнах. Про це з посиланням на конфіденційний звіт ЄС повідомляє Die Welt.

За даними видання, у першому кварталі 2025 року заявки на надання притулку у Франції подала 40 871 особа, а на другому місці опинилася Іспанія - 39 318 прохачів притулку.

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Журналісти вважають "сенсацією" нинішнє третє місце Німеччини після недавнього лідерства за цим показником. За даними медіа, порівняно з першим кварталом 2024 року кількість заявок на притулок у Німеччині скоротилася на 41% і становила в січні-березні 2025 року 37 387 осіб.

Найменше прохачів притулку з'явилося в Угорщині та Словаччині - відповідно 22 і 37. Die Welt звертає увагу, що ці країни проводять "особливо жорсткий курс у міграційній політиці".

Загалом, за даними видання, у першому кварталі 2025 року притулку в ЄС, Норвегії та Швейцарії попросили майже 211 тис. осіб.

Найбільше людей із надією облаштуватися в Європі прибули з Венесуели (понад 25 тис.), Афганістану (21,5 тис.) і Сирії (понад 15 тис.).

У документі, на який посилається Die Welt, фіксується, зокрема, різке зростання кількості заяв на захист від українців - плюс 84%.

Інфографіка Главред

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим фактором досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Напередодні повідомлялося, що в Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива виходить від мера Варшави Рафала Тшасковського.

Раніше стало відомо, що в Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину і виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

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