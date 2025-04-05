"Я ці крики не забуду": очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Кривому Рогу

Удар окупантів ракетою по Кривому Рогу забрав життя 18 людей, з яких дев’ятеро – діти. Очевидці розповіли про жах, який їм довелося пережити.
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Коротко:
РФ 4 квітня вдарила по Кривому Рогу ракетою "Іскандер"
Внаслідок удару загинули 18 людей, з них 9 – діти
Очевидці розповіли про жах, який їм довелося пережити
Ввечері у п’ятницю, 4 квітня, російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по Кривому Рогу. Внаслідок цього загинули 18 людей, з яких дев’ятеро дітей. Ще 61 людина постраждала.
Очевидці розповіли про перші хвилини після удару. Відповідне відео було опубліковане на сторінці у Telegram Дніпропетровської ОВА.
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"Шок. Я не зрозумів, що таке. Ніби й не дуже голосно. Але вибухнуло, і все завалилося (у квартирі – ред.). Живий і слава Богу. Я якраз тудою йшов за декілька хвилин. Там діти гуляли, люди. І оце вони, напевно, і загинули – ті люди, що там були на майданчику, діти там. Ось таке", – розповів мешканець Кривого Рогу Валерій.
Микола, який мешкає в одному з сусідніх будинків, сказав, що буквально за секунду відбувся вибух і все в його квартирі завалилося. Його врятувало лише те, що перебував у коридорі. У квартирі практично нічого цілого не лишилося.
Мешканець Кривого Рогу Олексій також розповідає, що вибухом було пошкодженого його квартиру.
"Винесло всі там вікна, двері. Нічого страшного, це все відновиться. А от життя, які забрали, вже не повернеш. Яка різниця – сусіди, не сусіди. Всі українці, мешкаємо в одному районі. Дуже шкода", – сказав він.
Місцева мешканка Олена зазначає, що після вибуху тіла людей лажали всюди.
"Я досі не можу прийти до тями, коли я побачила ці чорні вікна у величезному домі і тіла людей, які просто лежали. І крики про допомогу. Я не вірю, що це сталося. Там були просто загиблі люди, діти, які гуляли на майданчику", – розповіла очевидиця.
Ще один місцевий мешканець Віктор каже, що після удару одразу побіг на допомогу постраждалим.
"Вискочив на вулицю одразу допомагати. Шукали швидку, бо сусідці було погано…. Я почув крики. Я ніколи напевно не забуду ці крики, якщо чесно. Це дуже жахливо. Дітей шкода", – сказав він.
Дивіться відео з коментарем очевидців:
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо
Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.