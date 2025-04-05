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"Я ці крики не забуду": очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Кривому Рогу

Альона Вороніна
5 квітня 2025, 12:05
543
Удар окупантів ракетою по Кривому Рогу забрав життя 18 людей, з яких дев’ятеро – діти. Очевидці розповіли про жах, який їм довелося пережити.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Кривому Рогу/ колаж: Главред, фото: скрін, Дніпропетровська ОВА, "Свої. Кривий Ріг"

Коротко:

  • РФ 4 квітня вдарила по Кривому Рогу ракетою "Іскандер"
  • Внаслідок удару загинули 18 людей, з них 9 – діти
  • Очевидці розповіли про жах, який їм довелося пережити

Ввечері у п’ятницю, 4 квітня, російські окупанти вдарили ракетою "Іскандер" по Кривому Рогу. Внаслідок цього загинули 18 людей, з яких дев’ятеро дітей. Ще 61 людина постраждала.

Очевидці розповіли про перші хвилини після удару. Відповідне відео було опубліковане на сторінці у Telegram Дніпропетровської ОВА.

відео дня

"Шок. Я не зрозумів, що таке. Ніби й не дуже голосно. Але вибухнуло, і все завалилося (у квартирі – ред.). Живий і слава Богу. Я якраз тудою йшов за декілька хвилин. Там діти гуляли, люди. І оце вони, напевно, і загинули – ті люди, що там були на майданчику, діти там. Ось таке", – розповів мешканець Кривого Рогу Валерій.

Микола, який мешкає в одному з сусідніх будинків, сказав, що буквально за секунду відбувся вибух і все в його квартирі завалилося. Його врятувало лише те, що перебував у коридорі. У квартирі практично нічого цілого не лишилося.

Мешканець Кривого Рогу Олексій також розповідає, що вибухом було пошкодженого його квартиру.

"Винесло всі там вікна, двері. Нічого страшного, це все відновиться. А от життя, які забрали, вже не повернеш. Яка різниця – сусіди, не сусіди. Всі українці, мешкаємо в одному районі. Дуже шкода", – сказав він.

Місцева мешканка Олена зазначає, що після вибуху тіла людей лажали всюди.

"Я досі не можу прийти до тями, коли я побачила ці чорні вікна у величезному домі і тіла людей, які просто лежали. І крики про допомогу. Я не вірю, що це сталося. Там були просто загиблі люди, діти, які гуляли на майданчику", – розповіла очевидиця.

Ще один місцевий мешканець Віктор каже, що після удару одразу побіг на допомогу постраждалим.

"Вискочив на вулицю одразу допомагати. Шукали швидку, бо сусідці було погано…. Я почув крики. Я ніколи напевно не забуду ці крики, якщо чесно. Це дуже жахливо. Дітей шкода", – сказав він.

Удар по Кривому Рогу 4 апреля
Удар по Кривому Рогу 4 квітня/ скрін

Дивіться відео з коментарем очевидців:

  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"
  • Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року
    Наслідки удару РФ по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Дніпропетровській області, "Свої. Кривий Ріг"

Удар окупантів по Кривому Рогу ввечері 4 квітня – що відомо

Як повідомляв Главред, РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу ввечері 4 квітня. Ворог атакував балістичною ракетою центр житлового мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багатоповерхівки. Біля епіцентру удару був дитячий майданчик.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Кривому Рогу. Президент закликає світ до дій після ракетного удару по Кривому Рогу.

Станом на ранок 5 квітня було відомо про 18 загиблих і 61 поранену людину. Серед загиблих – 9 дітей, також 12 людей отримали поранення.

Крім цього, після ракетного удару Кривий Ріг атакували БПЛА. Це сталося ближче до півночі. Вогнем були охоплені будинки та інфраструктура, розповіли в ОВА. Внаслідок цього удару загинула 56-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня РФ запустила по Україні майже 100 дронів і ракету. У Кривому Розі майже два десятки людей загинули, серед них дев’ятеро дітей.

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