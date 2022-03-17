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Крим і Донбас - ключовий момент договору України і РФ: у Зеленського заявили про пошук формули

17 березня 2022, 17:15

Росія спочатку висувала безліч вимог, проте більшість з них вже не розглядаються, сказав Михайло Подоляк.

Подоляк
Виникають питання, як Україні керувати Кримом і Донбасом - Подоляк / УНІАН

Автономна республіка Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей є частиною України, однак Київ фактично їх не контролює. Позиція української держави не змінилася, і одне з ключових питань полягає у тому, як керувати цими територіями. Йде пошук правильної формули щодо алгоритму дій в такій ситуації. Росія на перемовинах суттєво знизила свої вимоги. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє УНІАН, у інтерв'ю польським ЗМІ він сказав про те, що Україна дотримується позиції, згідно з якою державні кордони змінити неможливо. Наразі Україна не контролює Крим і Донбас, там діє адміністрація РФ. Виникають питання, як керувати цими територіями.

"Щодо окупованих територій, позиція України залишається незмінною: кордони країни змінити неможливо. Однак я вважаю, що ми повинні бути тверезими у своїх судженнях. Де-юре Крим, Донецьк і Луганськ залишаються частиною України, але ми де-факто не контролюємо їх, там працює російська адміністрація. Одним з ключових залишається питання, як керувати цими територіями. Проблема в тому, що Російська Федерація увійшла до нас з війною, а не завела розмову", - зазначив Подоляк.

У відповідь на питання про те, чи вивчається варіант повернення ОРДЛО під політичний контроль Києва він сказав, що перемовини тривають і йде пошук правової формули. Як тільки питання буде вирішено, перемовини продовжаться на рівні Зеленський-Путін.

"Тривають перемовини. Ми шукаємо юридичну формулу. Коли вона буде знайдена, президенти України і Росії продовжать перемовини на спеціальній зустрічі", - сказав чиновник.

Також він додав, що Росія спочатку виставляла величезну кількість вимог, проте відтепер більшість з них навіть не пропонується.

"Я не можу вдаватися до подробиць, оскільки це може порушити перемовний процес. Все, що я можу сказати, це те, що спочатку Росія була з великою кількістю вимог і більшість з них наразі не розглядаються", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав про те, що принципова позиція Зеленського – визнання України в міжнародних кордонах на 1991 рік. Це означає вимогу Києва повернути окуповані Росією Крим та Донбас.

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