Поступки РФ: у ФРН осоромилися закликом до України змиритися з втратою земель

Для перемир'я Україні потрібно прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями, вважає Міхаель Кречмер.

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Міхаель Кречмер зробив скандальну заяву з приводу війни в Україні / Колаж: Главред: Фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот

Україні варто змиритися з тимчасовою втратою територій заради перемир'я в війні з РФ, заявив прем'єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер.

За його словами, уряд Німеччини повинен "не тільки постачати Україні зброю, а й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і союзники повинні спробувати "вплинути на Путіна і зробити можливим припинення вогню", пише Spiegel.

"Можливо, що для перемир'я Україні спочатку потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським... Але, як і в інших великих війнах, прийшов час для фінального рішення", – говорить німецький політик.

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Разом з тим він висловив ідею про необхідність "розвороту" в політиці Німеччини щодо Росії.

"Росія - це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному та економічному вимірі, щоб вона більше не була загрозою для нас – це бачення з XIX століття, і це закладає основу для нових конфліктів", – додав Кречмер.

Раніше Віктор Орбан назвав війну в Україні "операцією" і вибухнув загрозою. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ході своєї прес-конференції в Будапешті заявив, що "коли Росія оголосить війну, тоді і буде війна".

Нагадаємо, Орбан раніше зізнався, що Угорщина розблокує 50 млрд для України, якщо Євросоюз розморозить всю суму з 30 мільярдів євро, яку Брюссель повинен виділити Будапешту. Мовляв, Угорщина повинна забрати те, що їй належить.

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