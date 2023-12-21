Угорщину обведуть навколо пальця: ЄС може дати Україні €50 млрд без Будапешта - Орбан

Європейський Союз опрацьовує варіант надання допомоги Києву, який може бути реалізований без згоди Угорщини, сказав угорський прем'єр Віктор Орбан.

https://glavred.net/world/vengriyu-obvedut-vokrug-palca-es-mozhet-dat-ukraine-50-mlrd-bez-budapeshta-orban-10526873.html Посилання скопійоване

Волю Угорщини в Євросоюзі можна обійти - Орбан / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

На початку наступного року Євросоюз може обійти вето Угорщини на виділення Україні допомоги шляхом підписання окремої угоди між 26 державами. Такий варіант цілком реалізуємий. Про це заявив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Як повідомляє Bloomberg, існує механізм, в рамках якого допомога Україні може бути реалізована поза бюджетним процесом Євросоюзу.

На думку прем'єра Угорщини, цей варіант може спрацювати.

відео дня

"Це не питання, волю Угорщини можна обійти в багатьох областях. У решти теж є така можливість в цій області", - сказав Орбан.

Також Віктор Орбан підкреслив, що, згідно позиції Будапешта, питання потрібно розглядати окремо від суперечок щодо фінансування Угорщини Євросоюзом.

Угорщина заблокувала допомогу Євросоюзу Україні

Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро допомоги, оскільки Угорщина в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана заблокувала ініціативу.

Глава Євроради Шарль Мішель сказав, що Київ все одно зможе отримати грошові кошти.

"У нас є інструменти для того, щоб гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів прийняти цей "мегапакет". І це - сигнал, який ми хочемо послати Україні", - зазначив Мішель.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що нове голосування щодо надання Україні пакету допомоги буде вже в січні. Також Рютте впевнений у можливості домовитися з Орбаном.

Орбан "розморозить" 50 млрд євро для України, якщо Євросоюз розморозить для Угорщини всю суму з 30 мільярдів євро, яка належить Будапешту, про що сам сказав Угорський прем'єр. Мовляв, Угорщина повинна отримати все, що їй належить.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.