'Буду в його розпоряджені': Орбан дав добро на зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився зустрітись із президентом України. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Віктор Орбан та Володимир Зеленський утримувалися від офіційних двосторонніх зустрічей, тож ця зустріч відбудеться вперше за 2 роки. Про це повідомив Орбан під час пресконференції, передає Sky News.
Під час пресконференції Орбан заявив про свою готовність зустрітися з Зеленським, повідомивши, що саме президент України запропонував цю зустріч ще на початку грудня з метою "проведення переговорів".
"Я сказав йому [Володимиру Зеленському], що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що [говорити]?" - сказав прем'єр Угорщини.відео дня
Угорський лідер зазначив, що президент України хотів обговорити тему приєднання України до ЄС, оскільки проти цього виступає Угорщина. Крім того, однією з ключових тем може стати і блокування Орбаном пакету допомоги ЄС Україні на 50 мільярдів євро. Він підкреслив, що такий вид допомоги не повинен здійснюватись з бюджету Євросоюзу, бо це, на його думку, є "поганим рішенням".
Позиція Угорщини
Нагадаємо, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан виступив проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС. Він наголосив на невиконанні трьох з семи умов, необхідних для кандидатури України за оцінкою Єврокомісії. Орбан висловив думку, що обговорення вступу України в ЄС має сенс лише після виконання країною всіх умов.
Також Євросоюз відклав виділення Україні 50 млрд євро через відмову угорського прем'єр-міністра підтримати фінансовий "мегапакет". Обговорення цього питання перенесли на позачерговий саміт ЄС у січні 2024 року.
Як повідомляв Главред, Віктор Орбан занепокоєний можливим членством України в Європейському союзі. Він побоюється, що це може призвести до перерозподілу коштів ЄС на користь України.
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