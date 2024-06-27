'Потрібні наступні кроки': Зеленський зробив важливу заяву щодо тривалості війни

Володимир Зеленський зазначив, що війна в Україні не повинна затягуватись на багато років, адже жертвами бойових дій стають "дуже багато людей".

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Зеленський назвав наступний крок після Саміту миру / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

За підсумками першого Саміту миру Україна разом з країнами-партнерами має розробити спільний алгоритм дій, який зміг би примусити Росію до миру на умовах України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції із президентом Євроради Шарлем Мішелем у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами президента України Володимира Зеленського, було достатньо важко зібрати представників та лідерів країн із різних континентів в одному місці.

"Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки - це працювати над планом щодо кожного кризового пункту цієї війни, яку Путін приніс до нашої країни. І ми маємо приготувати цей план протягом місяців", - заявив Зеленський. відео дня

Він підкреслив, що в України немає багато часу, оскільки в ході війни загинуло і продовжує гинути багато людей.

"Тому ми не хочемо, щоб війна тривала протягом багатьох років. Ми хочемо приготувати цей план якомога швидше", - сказав Зеленський.

Що відомо про декларацію Саміту миру / Інфографіка: Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо про останні заяви Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із країнами-партнерами працюватиме найближчими місяцями над досягненням спільного шляху до відновлення безпеки відповідно до пунктів формули миру Києва.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що для реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського буде застосовано силовий примус до країни-агресора РФ.

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що для міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова тепер відкритий шлях до Гааги, і Росія відповідатиме за свої злочини проти України.

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