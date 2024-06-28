"Запаси закінчуються": РФ втратила тисячі танків, загрожує критична ситуація - ЗМІ

Агресор Росія під час війни проти України втратила понад 8 тисяч танків. Аналітики вважають, що інші танки, в основному, для війни не годяться.

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У РФ все ще може бути на складах близько 3200 танків, але їхня боєздатність викликає сумніви - аналітик / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Під час повномасштабної війни з Україною російські окупанти втратили велику кількість танків. Ймовірно, у них залишилося лише декілька тисяч бойових броньованих машин. ЗСУ важливо завдати серйозних втрат противнику, щоб ситуація для нього стала критичною.

Як повідомляє Newsweek з посиланням на результати аналізу супутникових знімків зі штучним інтелектом, який навели в німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, кількість танків на російських базах суттєво скоротилася.

Штучний інтелект проаналізував супутникові фотознімки 87 військових об'єктів РФ, зокрема й 16 баз із танками, артилерійськими машинами і бронетранспортерами.

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"Одна з цих баз - 111-а Центральна танкова резервна база армії на південному сході Росії. У квітні 2021 року на ній розміщувалося 857 танків, зараз вона майже порожня, як показують супутникові знімки. Виявлено, що лише за декілька місяців після початку війни, у жовтні 2022 року, Росія втратила майже половину цих танків... Аналіз інших військових об'єктів виявив аналогічну картину", - зазначено в публікації.

За словами аналітика оборонного військового аналізу в лондонському Міжнародному інституті стратегічних досліджень Майкла Гьєрстада, у Росії "все ще є близько 3200 танків на складі".

"Але переважна більшість із них перебувають у поганому стані і потребують значного ремонту", - зазначив він.

Згідно з оцінкою старшого наукового співробітника міжнародного аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Густава Гресселя, ворог "втрачає набагато більше обладнання, ніж може замінити, а запаси закінчуються":

"Тому для України важливо завдати настільки високих матеріальних втрат росіянам, що в якийсь момент ситуація для них стане критичною", - підкреслюється в публікації.

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