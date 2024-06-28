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У Трампа новий "план припинення війни" в Україні: у Reuters озвучили деталі

Дмитро Відоменко
28 червня 2024, 21:54
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Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах-2024.
Трамп, Україна
Мирний план Трампа - у Reuters дізналися деталі / колаж Главред, фото УНІАН

Два ключові радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни країни-агресора Росії в Україні в разі його перемоги на президентських виборах-2024. Про це пише західне новинне агентство Reuters.

План передбачає, що Україна отримає велику кількість американської зброї, тільки якщо погодиться на мирні переговори.

Кіт Келлог, генерал-лейтенант у відставці - один із радників Трампа з національної безпеки каже, що будь-яка відмова Кремля від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.

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Згідно з планом, розробленим Келлогом і його колегою Фредом Флейцем (разом вони були керівниками апарату в Раді національної безпеки президента США за часів, коли Білий дім очолював Трамп), мирні перемовини передбачають припинення вогню на основних лініях бойових дій в україно-російській війні.

Вони представили свою стратегію Трампу, і той підтримав її, сказав Флейц.

Незважаючи на це, представник колишнього президента Стівен Ченг заявив, що поки що офіційними слід вважати тільки заяви, публічно зроблені його босом або уповноваженими членами його кампанії.

"Ця пропозиція ознаменує різку зміну позиції США щодо війни і наразиться на опір з боку європейських союзників і всередині Республіканської партії Трампа", - сказав він.

Мирний план Трампа - що нового

У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу

Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І тільки в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів.

При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського.

Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції.

Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог.

Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не тільки Путіна, а й позиції всього Кремля.

"Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні.

За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

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