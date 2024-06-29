Нова війна стане неможливою: Кулеба сказав, якою має бути перемога України

Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу, тому Кулеба продовжить взаємодіяти з ними задля пошуку рішень.

https://glavred.net/ukraine/novaya-voyna-stanet-nevozmozhnoy-kuleba-skazal-kakoy-dolzhna-byt-pobeda-ukrainy-10576877.html Посилання скопійоване

Кулеба сказав, що стане перемогою для України / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Перемогою для України у війні є не лише досягнення миру та повернення всіх територій, а й створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета - не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою", - наголосив він.

Міністр також розповів про ключову роль саміту миру та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

відео дня

"Саміт миру в Швейцарії зібрав разом країни з усього світу - півночі, півдня, сходу, заходу - та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" - Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн. І коли ми бачимо, що всі ці країни готові бути разом, а також діяти спільно, це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий", - зауважив Кулеба.

Саміт миру у Швейцарії / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Саміт миру у Швейцарії - відновлення миру в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна спільно з країнами-партнерами найближчими місяцями проводитиме роботу, щоб вийти на спільний шлях відновлення безпеки в межах пунктів формули миру Києва.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не хоче прямих контактів із країною-агресором Росією на другому саміті миру. Однак допускається формат участі, як під час Чорноморської зернової ініціативи.

До того ж, відомо, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений і навряд чи буде зацікавлений у найближчому майбутньому в добросовісних переговорах про мир в Україні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред