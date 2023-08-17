Революція у РФ: експерт назвав, хто може очолити бунт проти Путіна

Відомий політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман прокоментував перспективи ймовірності нового заколоту в РФ проти диктатора Володимира Путіна.
Як зазначив він в інтерв'ю Главреду, новий заколот у РФ може виникнути в результаті політичного союзу Романа Абрамовича і Михайла Ходорковського.
Політтехнолог пояснив, що обидва бізнесмени мають для цього фінансовий ресурс, а також певний вплив і зв'язки на Заході: "І це важливо, адже коли готуєш революцію, то 50 відсотків її успіху – це домогтися визнання на Заході".
Він вважає, що Абрамович - один з небагатьох олігархів, який володіє великими зв'язками всередині Росії: "Я зараз говорю не про дружбу з Путіним, а про те, що його агентами пронизана все російське чиновництво. У нього була величезна кількість бізнесів, по всій Росії розкидані всякі його заводи, і він скрізь інкорпорував своїх людей, в тому числі тих, хто працював в його структурах. Це його випускники, грубо кажучи".
Співрозмовник також нагадав позицію Абрамовича, який раніше брав активну участь у переговорах щодо України.
"Ми бачимо, що він навіщось їздить до Туреччини, біжить на переговори, звільняє полонених і так далі. Тобто він активно бореться за якусь Росію, якою він її бачить. І Ходорковський теж, на відміну від багатьох інших. Безумовно, серед політиків-втікачів Росії є кілька людей, які дуже активні, і Ходорковський один з них. Хоча обидва вони, і Ходорковський, і Абрамович, могли б відпочивати - їм обом приблизно по 60 років, у них все є, і вони могли б бути вже на пенсії. Але ні, їм щось треба", - додав Шейтельман.
Хто такий Михайло Шейтельман
Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант.
Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики.
Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей.
З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського.
Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес.
У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана.
Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.
Раніше Шейтельман заявив про те, що на РФ чекає ще один заколот. У найближчому майбутньому в Росії може статися новий заколот. Очолить його вже не ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин, оскільки таких ресурсів у нього немає. Однак Пригожин може взяти участь у подіях, заявив політтехнолог Михайло Шейтельман.
Журналіст-розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв вважає, що через півроку в Росії буде військовий переворот, або Пригожина ліквідують. Як вважає Грозєв, одним з тригерів подій може стати ситуація на фронті.
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