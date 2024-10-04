Зменшення допомоги українським біженцям: у Європі знайшли рішення - Гладун

Західні країни стимулюють українців влаштовуватись на роботу, або виїжджати назад на батьківщину.

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Європейцям вигідно працевлаштовувати українців / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Мільйони українців покинули країну після початку повномасштабної російської агресії. Європейські країни на початку забезпечили українських біженців допомогою, однак з часом почали її зменшувати.

Оцінити, наскільки це стимулювало українських громадян повертатися на батьківщину складно. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

За його словами, наприклад, Чехія спершу забезпечує українців соціальним житлом. Але якщо протягом пів року біженці не влаштовуються на роботу, їм доводиться оплачувати проживання.

Це і змушує українців вирішувати, чи виїжджати в іншу країну, чи повертатися додому, чи все таки працювати. Однак ця схема досить робоча, адже у Чехії та Польщі працевлаштовано чимало українців.

Допомога від європейських держав зменшується, натомість біженці, за оцінками місцевих експертів, роблять більший вклад у місцеву економіку, ніж країни витрачають на їхню підтримку. І це вигідно для європейців.

"І Чехія, і Польща ще до війни проводили політику адаптації та залучення українців до своєї економіки. Тому це просто продовження цієї політики, але за інших умов", - наголосив Гладун.

Дивіться відео про те, як в Європі стимулють українців до працевлаштування:

Хто такий Олександр Гладун? Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Населення України / Інфографіка: Главред

Українські біженці в Європі - що відомо

Нагадаємо, що вже протягом трьох років українці отримують допомогу у західних країнах, тікаючи від війни. Однак це і дещо ускладнює ситуацію для самої України, зокрема в питанні мобілізації. Тому президент Володимир Зеленський звертався до країн Євросоюзу з таємним проханням - допомогти повернути українських чоловіків призовного віку додому.

Окрім цього у Польщі, де за останніми даними українського МЗС проживає близько 300 тисяч українців призовного віку, а загалом за кордоном - майже мільйон військовозобов'язаних, закликали країни-члени ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії українських громадян.

Напередодні німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до українських біженців, які тимчасово оселилися в його країні із закликом працевлаштовуватись, а не просто отримувати підтримку від Німеччини.

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